Indien/Pakistan: Der erste Luftkampf zwischen Atommächten

Neu-Delhi/Islamabad. Jene Serie von Luftkämpfen und Luftangriffen, die sich in den vergangenen zwei Tagen zwischen Indien und Pakistan im Raum der umstrittenen Region Kaschmir zugetragen hat, stellt eine enorme Eskalation dar: Dass indische Jagdbomber Dienstagfrüh in Pakistans Luftraum flogen und Ziele im Kernstaatsgebiet sowie in Pakistans Teil von Kaschmir angriffen, war nämlich das erste Mal seit dem Krieg 1971. Und es war das erste Mal, dass Atommächte gegeneinander Luftangriffe flogen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)