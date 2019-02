Korea-Gipfel: "Manchmal muss man gehen"

Als der Autokonvoi von Donald Trump am Donnerstag das luxuriöse Metropole Hotel in der vietnamesischen Hauptstadt abrupt verließ, war endgültig klar: Eine Vereinbarung zwischen dem US-Präsidenten und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un würde nicht unterzeichnen werden. Das zweite Gipfeltreffen der beiden wurde vorzeitig abgebrochen, zu einem gemeinsamen Mittagessen kam es nicht mehr.

Es wäre nicht angemessen gewesen, ein Abkommen zu unterzeichnen, sagte Donald Trump bei einer Pressekonferenz am Ende des voreilig abgebrochenen Gipfels. "Ich mache es lieber richtig als schnell." Man müsse immer bereit sein, auch aufzustehen und zu gehen.

Frostige Stimmung bei einem Spaziergang am Vormittag. – REUTERS/Leah Millis

Kim habe sich zwar bereit erklärt, Nordkoreas größten Atomreaktor Yongbyon abzubauen, allerdings nur wenn die USA die Sanktionen komplett aufheben. "Das konnten wir nicht ... wir mussten weggehen", sagte der US-Präsident. Trump berichtete, dass die US-Seite neben der Anlage zur Uran-Anreicherung in Yongbyon auch die Schließung weiterer Atomstätten in Nordkorea verlangt habe. "Ich denke, er war überrascht, dass wir darüber Bescheid wussten."

Niederlage für Trump

Kim habe aber zugesagt, die Atomwaffentests nicht wieder aufzunehmen. Langfristig müsse sich Pjöngjang bereit zeigen, seine Atomwaffen aufzugeben, meinte der US-Präsident. Eine Verschärfung der Sanktionen schloss Trump - im Wohle der nordkoreanischen Bevölkerung - aus.

Dass sich Trump und Kim auf dem Gipfel eine bahnbrechende Einigung erzielen, war schon im Vorhinein ausgeschlossen worden: Der US-Sicherheitsapparat und unabhängige Experten hatten zuletzt in mehreren Berichten gewarnt, dass Nordkorea seit dem vergangenen Gipfel in Singapur im Juni nicht nur Abrüstungsmaßnahmen vermieden habe, sondern mehr bedrohliche militärische Anlagen und ein größeres Atomwaffenarsenal habe als bisher angenommen.

Zu einem gemeinsamen Mittagessen kam es nicht mehr. – APA/AFP/SAUL LOEB

Dass nun aber nicht einmal eine inhaltsleere Vereinbarung unterschrieben wurde, ist eine große Niederlage für den US-Präsidenten. Er beteuerte daher vor der Presse: Man habe eine "sehr produktive Zeit" gehabt, man sei nicht im Schlechten auseinander gegangen. Die Beziehung zwischen ihm und Kim sei "sehr stark".

Frostige Stimmung

Auf einen weiteren Gipfel haben sich Trump und Kim vorerst dennoch nicht verständigt. Doch schloss Trump ein weiteres persönliches Treffen nicht aus. Trumps Sprecherin Sarah Sanders kündigte in einer schriftlichen Erklärung an, die Verhandlungsteams würden sich "in der Zukunft" wieder treffen.

Die Gespräche der beiden Politiker am Donnerstag hatten hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Die Stimmung war als frostig beschrieben worden. Eher lustlos schauten Trump und Kim beim Fototermin in die Kameras, ihre Mienen fast versteinert. Ganz anders als vor acht Monaten in Singapur demonstrierten beide Protagonisten weder Smalltalk noch freundliche Gesten.

Am Vormittag trafen sich Kim und Trump nochmal am Verhandlungstisch. – (c) Reuters

