UNO rät von Rückkehr nach Syrien ab

Genf. Nach einem neuen Bericht des UN-Menschenrechtsrats lässt die jetzige Lage im Bürgerkriegsland Syrien eine Rückkehr von Flüchtlingen nicht zu. Im ganzen Land litten Zivilisten weiter unter mangelnder Rechtsstaatlichkeit, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Gremiums.

In den von Regierungstruppen von den Aufständischen zurückeroberten Gebieten würden Menschen willkürlich festgenommen oder verschleppt; das gelte auch für Regionen, die unter der Kontrolle von Rebellen stünden. In mehreren Teilen des Landes hielten die Kämpfe weiter an, von einer Rückkehr der 5,5 Millionen ins Ausland geflüchteten Syrer sei deshalb abzuraten. Österreichs Innenminister, Herbert Kickl (FPÖ), hatte im Jänner eine Abschiebung von Syrern in gewisse Regionen des Landes nicht ausschließen wollen. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)