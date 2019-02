New York. Vor gut acht Monaten lief die Sache fundamental anders ab. Donald Trump traf Kim Jong-un in Singapur, und das Interesse der US-Medien hätte größer nicht sein können – ein historischer Gipfel war es ja allemal. Nun setzten sich der US-Präsident und Nordkoreas Diktator in der vietnamesischen Hauptstadt, Hanoi, erneut zusammen. Doch für den Großteil des Gipfeltags sahen die Amerikaner im Fernsehen ein anderes Gesicht: jenes von Michael Cohen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.03.2019)