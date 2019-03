International gesuchter algerischer Terrorist in Italien gefasst

Die italienische Polizei hat in Acerra bei Neapel einen international gesuchten Algerier festgenommen, dem fundamentalistischer Terrorismus vorgeworfen ist. Der 45-Jährige war seit 2014 von den Behörden seines Landes gesucht worden, teilte das Innenministerium in Rom am Freitag mit.

Der mutmaßliche Terrorist hatte Algerien 2014 verlassen und sich IS-Kämpfern in Syrien angeschlossen. Er wurde in einem verlassenen Haus am Land in Acerra festgenommen.

Italiens Anti-Terrorbehörden hatten erst dieser Tage vor der Gefahr gewarnt, dass IS-Kämpfer und andere Dschihadisten die "Kanäle der illegalen Migration" zur Rückkehr nach Europa nützten. Derartige Warnungen auch anderer Geheimdienste gab es schon 2015 im Zuge der großen Migrationswelle nach Europa; sie wurden aber von manchen Medien bisweilen wenig beachtet bis ignoriert - man wolle nicht gegen Flüchtlinge Stimmung machen, hieß es bisweilen.

Insgesamt gibt es laut den Anti-Terrorbehörden in Italien 138 Personen - italienische und ausländische Staatsbürger - mit Verbindungen zum IS. Problematisch sei auch die Radikalisierung islamischer Häftlinge in italienischen Gefängnissen.

(APA/red.)