Rechtspopulisten mischen Politik in Estland auf

Tallinn/Warschau. Derartige Provokationen hat das ruhige Estland schon lang nicht mehr erlebt. Vor ein paar Tagen zogen Tausende mit Fackeln durch die Hauptstadt Tallinn und forderten Maßnahmen gegen das angebliche „Aussterben“ der Esten. Der gespenstische Fackelzug nannte sich „Blaues Erwachen“ und zog EU-skeptische Redner an, darunter den Parteichef der rechtspopulistischen Estnischen Volkspartei (Ekre), Mart Helme. „Unsere Einwanderungspolitik sollte eine klare Regel haben: Wer schwarzer Hautfarbe ist, geht sofort zurück“, sagt Helme und begeistert damit seit Jahren immer mehr Esten. Bei der Parlamentswahl am Sonntag kann seine Partei mindestens mit einer Verdoppelung der Stimmen zählen.

Weshalb der Streit um Immigranten so wichtig geworden ist, können sich nicht einmal estnische Politologen erklären. Dem EU-Staat geht es mit einem Wirtschaftswachstum von 4,9 Prozent nämlich sehr gut. Die bisherige Mitte-links-Regierung unter dem jungen Premier Jüri Ratas hat in den vergangenen drei Jahren Steuern für Familien und Betriebe gesenkt und viel für den sozialen Ausgleich unternommen. Dennoch knirscht es im estnischen Gebälk.

Die wahren Probleme sind dabei nicht Flüchtlingsquoten, sondern die hausgemachte Emigration. So sind seit dem EU-Beitritt 2004 über 100.000 Esten ausgewandert, das ist jeder 13. Einwohner des kleinen Landes. Vor allem junge Esten suchten ihr Glück in Großbritannien und Skandinavien, wo die Löhne höher sind. Die Auswanderungswelle ist so groß, dass in Estland selbst immer mehr Arbeitskräfte fehlen; vor allem Fach- und Bauarbeiter werden gesucht.

Gestörtes Gleichgewicht

Abhilfe schaffte sich die Regierung von Jüri Ratas 2018 mit Tausenden von Aufenthaltsbewilligungen für Arbeiter aus der Ukraine. Doch der Zuzug von slawischen Einwohnern empörte breite Kreise der estnischen Gesellschaft. Viele fühlten sich an die sowjetischen Russifizierungswellen erinnert. Noch immer ist in Estland jeder vierte Einwohner Russe, die Esten selbst machen 68,7 Prozent der Bevölkerung aus. Dies fördert jene Unsicherheiten, auf denen Rechtsparteien wie E200 und die Ekre ihr ganzes Programm aufbauen. Die Ekre kann laut Umfragen am Sonntag mit mindestens 16 Prozent der Stimmen rechnen, auch die gemäßigter auftretende Parteineugründung E200 dürfte die Fünfprozenthürde überspringen.

Beide Parteien werden das Gleichgewicht zwischen Konservativen und linksgerichteten Kräften aufmischen. Um die Spitzenränge kämpfen am Sonntag die regierende, eher linke Zentrumspartei und die rechtsliberale Reformpartei. In den Riigikogu, das estnische Parlament, dürften es auch die Sozialdemokraten und die konservative Isaama (Vaterland) schaffen. Alle etablierten Parteien haben eine Koalition mit der rechtspopulistischer Ekre ausgeschlossen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)