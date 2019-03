Sudans Luftwaffenchef: "Eurofighter wären das Beste, aber…"

Am Rande des jüngsten Manama Airpower Symposiums in Bahrain ergab sich die seltene Gelegenheit zu einem Gespräch mit einem Top-Offizier eines Landes, das in dieser Hinsicht nicht so sehr auf dem medialen Radar steht: Nämlich mit Generalleutnant Salah al-Din Abdel-Khalig Saeed, dem Generalstabschef und Kommandanten der sudanesischen Luftwaffe (al-Quwwat al-Jawwiya as-Sudaniya).

Georg Mader/Die Presse: Es ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, mit dem Airchief einer "robusten" Luftwaffe von außerhalb Europas und mit Einsatzerfahrung zu sprechen, über die man bisher sonst sehr wenig hörte oder las. Ich entnehme Ihren Abzeichen, dass sie selbst Pilot sind. Können Sie kurz etwas über Ihre Karriere erzählen? Wann begannen Sie, zu fliegen? Auf wieviele Stunden kamen Sie?

Generalleutnant Salah al-Din Abdel-Khalig Saeed: Das war 1978/79, in Ägypten. Ich hatte dort meine Ausbildung auf L-29 Delfin bei der ägyptischen Luftwaffe (im Warschauer Pakt und vielen anderen Ländern verbreitete Trainer tschechischen Typs, Anm.). Ich war dort mehrere Jahre und kenne daher die Ägypter bis heute recht gut, habe noch immer Freunde dort. Und dann flog ich MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21 und schliesslich MiG-23. In Summe werden es sicher über 10.000 Stunden sein, dann habe ich aufgehört zu zählen. Dann wurden es immer mehr Schreibtische – und seit Ende Februar bin ich Kommandant.

Dann haben Sie auch viele Kampfeinsätze geflogen, nehme ich an. Die Armee des Sudan war ja über die genannte Zeit in doch einigen Konflikten involviert, intern und extern. Fast 50 Jahre an Kriegserfahrungen, Stichwort Südsudan…

Saeed: Ich bin in allen diesen Konflikten geflogen. Allein die zwei Kriege im Süden dauerten von 1955-72 und 1983-2005. Und dann die Darfur-Krise ab 2003, ausgelöst durch einen JEM-Rebellenüberfall auf eine Luftwaffenbasis. Und in Süd-Kordofan, Blauer Nil, alles. Natürlich flog ich überall dort, denn ich bin Soldat meines Landes und folge bzw. folgte den Befehlen meiner Führung.

Und das alles auf russischem Gerät bzw. auf echten "Klassikern". Und das haben Sie überlebt!

Saeed: Ja, Klassiker waren es vielleicht, aber rückblickend nicht immer erste Wahl, ja bis echt gefährlich. Und ja, überlebt hab ich. Manchmal knapp. Und mit Einsatzerfahrungen und -Bedingungen weitab von Lehrsälen und Ausbildnern. Und heute "westernisieren" alle diese unsere ehemaligen Ost-Partner ihre Produkte, so sehr hat sich alles geändert.

So wie Sie ja heute die russischen und chinesischen Plattformen in Ihrer Luftwaffe gerade "verwestlichen", oder?

Saeed: Naja, das ist notwendig, wenn man sich heute an multinationalen Operationen oder Übungen beteiligt bzw. solche abhalten will. Dazu braucht es moderne, kompatible Funkgeräte, Transponder, Freund-Feind-Kennung, Navigationsausrüstung, Selbstschutz. Da mussten wir aufholen.

Manöver mit den Saudis

Das war vor dieser ersten gemeinsamen Übung mit der saudischen Luftwaffe, richtig? Wie lange vorher habt Ihr da mit diesen Umrüstungen beginnen müssen?

Saeed: Genau, das war "Blue Shield 1", zwölf Tage im Frühjahr 2018. Und etwa sechs Monate vorher wurde unsererseits mit diesen Arbeiten begonnen, um zu den westlichen Normen dazuzupassen bzw. zusammenarbeiten zu können.

Die je vier saudischen F-15C und Eurofighter Typhoon kamen dazu nach Omdurman im Sudan?

Saeed: Nein. Wadi Sayyidna bei Omdurman ist zwar die Hauptbasis für die meisten unserer Kampfflugzeuge. Wir unterhalten zudem diverse Detachements, z.B. Su-25K am Flughafen El Fasher. Aber wir haben eine ganz neue, moderne Basis in Merowe gebaut, etwa 300 km nördlich von Khartum. Und dort war auch diese große erste Übung mit der königlich-saudischen Luftwaffe. Wir haben dazu 450 Mann Personal und 29 Maschinen abgestellt: MiGs, Suchois und Mi-17 Hubschrauber.

Saudisch-sudanesisches Manöver Blue Shield 1, 2018: sudanesische Su-24 Fencer, saudische Typhoon, sudanesische MiG-29. – Sudanese Air Force

Und was waren die Lehren daraus für Ihre Luftwaffe?

Saeed: Oh, viele Dinge. Wir haben gesehen bzw. gelernt, was es ausmacht, eine moderne Luftwaffe zu sein. Wir – ohne daran Schuld zu sein – hingen ja bisher international gesehen zurück. Dazu wurde sechs Monate zuvor zuerst einmal eine gemeinsame Joint Directive zur Koordination aus unserem und dem saudischen Modell erarbeitet. Eine Erkenntnis daraus war, dass wir unsere Einsatzgrundsätze und -Doktrin grundlegend ändern bzw. anpassen mussten. Wie wir unsere Luftwaffe nach modernen Grundsätzen einsetzen, im Hinblick auf Präzisionsmunition bzw. zivile Kollateralschäden zum Beispiel. Oder im Hinblick auf die Abkehr von strikter Bodenführung durch Radarleitoffiziere im Luft-Luft-Einsatz hin zu mehr Flexibilität und Eigenverantwortung der Piloten. Oder wie man heute Luftunterstützungseinsätze plant. Wie sich da die sogenannte "Kill Chain" ergibt, usw.

Sudans Air Chief (re.), saudische und sudanesische Piloten, hinten eine saudische Typhoon – Sudanese Air Force

Aber dafür muss man auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse teilen. Es wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass man in einer Allianz noch mehr als bisher nicht auf nationalen Daten "sitzen" soll, dass man noch mehr teilen muss. Erhalten Sie alles, was Sie möchten oder brauchen?

Saeed: Ja, es wird mit uns geteilt. In unseren computerbasierten Nachrichtenzentralen kommt alles auf vielen Bildschirmen zusammen, Fotos, Radar- und Drohnendaten. In heutigen Konflikten bist Du nichts ohne entsprechender zusammengeführter Informationslage. Das ist auch ressourcenseitig wichtiger als dann die Einsätze selbst. Wir werden das alles 2019 bei bzw. vor der Gegeneinladung nach Saudiarabien zu Blue Shield 2 vertiefen.

"Die russische Technik ist viel schwerer"

Aber nochmals zurück. Vier sudanesische Su-24, taktische Bomber, waren doch schon davor in Khamis Mushait. Unter saudischem Kommando in der Jemen-Koalition "Decisive Storm" ab 2015. Und damals war keine Anpassung nötig?

Saeed: Doch. Die Integration von Ausrüstung russischer Provinienz in diese Koalition, die sonst nur westliche Muster einsetzt, war wirklich sehr schwierig. Aber das haben wir erst dort – es ist übrigens in King Khaled - recht schnell und deutlich gemerkt, wie sehr wir da nachhingen bzw. für alle Beteiligten in der Luft als "feindlich" angezeigt wurden und nicht kommunizieren konnten. Daher mussten wir pausieren und das ändern. Und das ist passiert. Blue Shield war der erfolgreiche Test dazu.

Sudanesische Su-24 Fencer in der saudischen King-Khalid-Airbase, 2015 – Bellingcat

War das technisch schwierig, westliche Funk- und Navigationsausrüstung etwa in MiG-29S oder Su-24 einzubauen?

Saeed: Eigentlich nicht. Die diesbezügliche russische Technik ist viel schwerer und voluminöser. Somit haben wir in den Maschinen jetzt mehr Platz und weniger Gewicht. Wunderbar!

"Jemenkrieg entwickelte sich nicht wünschenswert"

Und wie läuft das jetzt mit der Beteiligung sudanesischer Flugzeuge im Krieg im Jemen? Irgendwie hört man nichts über deren Einsätze? Wie lange sind diese jetzt dabei?

Saeed: Naja, keine Nachrichten sind gute Nachrichten, oder? Aber im Ernst, es funktioniert. Sogar mit den AWACS der Amerikaner, via der westlichen Transponder helfen sie mit ihrem Lagebild auch bei unseren Missionen. Wir sind jetzt – mit der Unterbrechung – seit vier Jahren dabei. Bis heute.

Wie lange wird es dort noch gehen mit dem Krieg im Jemen?

Saeed: Das ist eine Frage für die Politiker, die Entscheidungsträger. Aber, und das ist meine private Ansicht, dieser Krieg dauert schon viel länger als gedacht und er entwickelt sich nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Weniger in der Luft, als am Boden. Da sollte es mehr Vernetzung geben. Aber, am Ende befolgen wir die Befehle wie jeder gute Soldat.

Ihre Su-24 "Fencer" fliegen bis heute Luftangriffe im Jemen?

Saeed: Ja, fast täglich, aber keine Angriffe, sondern Aufklärung. Wir sind für einen bestimmten Sektor im Luftraum des Jemen hauptverantwortlich und machen das einige Stunden pro Tag, mit Kamera- und TV-Sensoren samt Datenübertragung zum Luftlagezentrum. Die Datenübertragung ist übrigens nicht russische Technik, sondern aus unserer Industrie.

Das heisst doch weiter gedacht, die sudanesische Luftwaffe hat ein eigenes Datenfunksystem? Für die ganze Flotte und aus eigener Fertigung? Das ist doch – bemerkenswert.

Saeed: Sehr richtig, das ist es. Unsere Kampfflugzeuge, Transporter, Hubschrauber – alle sind da miteinander und mit den Bodenkontrollstellen bzw. mit der Armee verbunden. Sogar unsere unbemannten Systeme.

Sudanesische MiG-29 – Sudanese Air Force

"Es ist so eine Sache mit chinesischer Technik"

Welche sind denn das, diese unbemannten Systeme? Aus chinesischer Fertigung, nehme ich an. Und bewaffnet?

Saeed: Ja, aus China. CH-3 und CH-4, aber auch welche aus eigener Produktion von SAFAT (Safat Aviation in Khartum, Anm.). Unsere Drohnen sind aber nicht im Jemen. Bewaffnung gibt es optional an den CH-3.

Der jordanische Verteter hier in Bahrain meinte, die seien nicht zufrieden mit den CH-4 und würden sie zurückgeben.

Saeed: Tatsächlich? Wieso bin ich jetzt keineswegs schockiert? Wie Sie wahrscheinlich wissen es ist es so eine Sache mit chinesischer Technik. Deswegen müssen wir damit und mit dem Aufwand um russische Technik klarkommen, weil wir wegen der Sanktionen** nichts Besseres erhalten.

Die Sanktionen wegen Sudans politischem Führer, President Omar Hassan al-Bashir***?

Saeed: Aber was hat er getan? Es gab keine Terrorfinanzierung oder -Unterstützung durch ihn. Und seit der Südsudan 2011 unabhängig wurde, gibt es keine Kriegshandlungen oder Einsätze durch uns mehr. Im Gegenteil, wir haben im Süden den Frieden ermöglicht und gestützt! Und ebenso, was die Zentralafrikanische Republik betrifft, oder den Tschad. Die Sicherheit an den Grenzen, bezüglich Menschen- und Drogenhandel, und so fort. Diese Sanktionen, das wird nicht ewig so weitergehen.

Wie sieht es denn in diesem Kontext mit der Zukunft der Typen in der sudanesischen Luftwaffe aus? Die alten Nanchang A-5 werden wohl abgestellt, was kommt dann als Ablöse? Su-25 Frogfoots vielleicht?

Saeed: Die A-5 "Fantan" sind schon ausser Dienst. Neben den Su-24 und Su-25 gibt es noch die MiG-29S, die seit heuer ein Upgrade erhalten. Und ganz neu sind die chinesischen FTC-2000.

Nanchang A-5 "Fantan" – Sudanese Air Force

Schlachtflieger Suchoi Su-25 Frogfoot – Eduard Onyshchenko/spotters.net.ua

Ach ja, die Exportversion des Fortgeschrittenen-Kampftrainers Guizhou JL-9 Shanying (Bergadler). Wieviele kommen da?

Saeed: Die sind schon da. Die erste wurde im Juni 2017 vorgestellt, im Mai 2018 wurden die sechs Stück im Sudan übernommen. Ein sehr fortschrittliches System, volles Bildschirm-Cockpit usw.

Rol-out der ersten FTC-2000 von Guizhou in China, 2017 – Sudanese Air Force

Was kommt dann nach diesen, was wird abgelöst oder ersetzt?

Saeed: Sie haben noch etwas Zeit übrig, aber die Su-25K sind wohl die nächsten. Wir planen in weiterer Folge Su-30MK Flanker-C und Su-35 Flanker-E zu beschaffen, die Beantragung der finanziellen Mittel dazu ist erfolgt. Auch für S-300-Luftabwehrsysteme aus Russland. Das alles wird sicher Jahre dauern bis zur Realisierung, aber unsere Führung ist dazu – Inshallah - mit Russland in guten Gesprächen.

"Eurofighter - das wäre doch das Beste, was es gibt!"

Sudan mit Su-35 - das wäre in einer Liga mit Russland und China! Bisher hat diese letzte Flanker-E sonst ja nur Indonesien beschafft.

Saeed: Und in Indonesien werden sich unsere Piloten das auch ansehen, wir haben gute bilaterale Streitkräftebeziehungen. Ehrlich, wir wollen eigentlich gute und freundschaftliche Beziehungen mit der ganzen freien Welt. Und würden uns lieber dort anschliessen, uns von dort versorgen. Aber wir können leider nichts vergleichbar Westliches bekommen.

Su-35S – Dmitriy Pichugin/www.airliners.net

Wenn die Sanktionen nicht wären oder fallen würden, was wäre dann Ihre erste Wahl?

Saeed: Eindeutig der Eurofighter! Also, was die vierte Generation abseits von etwaigen Stealth-Mustern betrifft. Ich hatte ja die saudischen Typhoons zu Gast - das wäre doch das Beste, was es gibt! Und Sudan ist das drittgrösste Land Afrikas, wir haben die größten Kupfervorkommen der Welt, seit 2000 wird Öl gefödert, wir könnten die schon kaufen. Aber solche Technologie wird man uns wohl nicht liefern wollen.

Ganz an das andere Ende Eures Spektrums: Sudan Aerospace bzw. SAFAT produziert den leichten Propeller-Trainer SAFAT-3, eine modern ausgerüstete Abart der jugoslawischen Utva-75. Sie flog letztes Mal bei der Air Show in Dubai. Ich nehme an, Sie kennen den Entwurf.

Saeed: (lacht) Kennen? Der war gut! Ich war's, der sie auf der Dubai-Airshow geflogen hat! Eine sehr ausgewogene und gutmütige Maschine.

Safat-3-Trainer bei der Air Show Dubai – Georg Mader

Ach? Dann sind Sie unmittelbar neben mir rausgerollt, welch kleine Welt. Und, wird SAFAT-3 die Einstiegsplattform für Ihre Fliegerausbildung?

Saeed: Unser nationaler Hersteller zielt damit natürlich eher auf den Export. Aber wir haben in unserem Air-College in Port Sudan vor drei Jahren den Umstieg darauf eingeleitet, weg von der chinesischen PT-6. Die war immer etwas gewöhnungsbedürftig, von der Pedalsteuerung her.

SAFAT hat in Dubai auch antriebslose Gleitbomben vorgestellt, mit Klappflügeln. Und andere gelenkte Präzisionsmunition. Ist das nur industrieseitig, für den Export? Oder sind die auch schon im Inventar?

Saeed: Das haben wir im Inventar, mit Reichweiten bis 90 oder 100 km. Sehr wichtig, wenn man lernt, dass es zivile Opfer zu vermeiden gilt.

** Gemäß Verordnung der EU Nr. 747/2014 vom Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage im Sudan und früheren Vorschriften ist es EU-Mitgliedsländern verboten, technische Hilfe oder Vermittlung im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten und der Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung und Verwendung von Rüstungsgütern und damit verbundenem Material jeglicher Art, einschließlich Waffen und Munition, Militärfahr- und Flugzeugen und -Ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und deren Ersatzteile, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen im Sudan oder zur Verwendung im Sudan zu gewähren, zu verkaufen, zu liefern oder an diese weiterzugeben.

Ausnahmen gelten für nichtletales militärisches Gerät für humanitäre Zwecke, für die Überwachung der Menschenrechtslage, Schutzaufträge bzw. Projekte der UNO, der Afrikanischen und Europäischen Union, ebenso für Ausrüstung zur Minenräumung.

Demgegenüber betrifft das Waffenembargo der UNO gegen den Sudan nur dessen Darfur-Region im Westen. Man kann also Militärmaterial nach Khartum verkaufen, dieses sollte dann aber nicht nach Darfur gebracht werden. Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Sudan kürzlich sogar teilweise aufgehoben, die USAF stellt auch sudanesischen Flugzeugen nichtletale Unterstützung.

China, Russland und Weißrussland liefern weiterhin Waffensysteme und Munition in den Sudan, die Ukraine überholt sudanesische Kampfflugzeuge. Gleichzeitig verstärkt der Sudan seit einigen Jahren seine Rüstungsproduktion. Der Verkauf von der Erzeugnissen soll unter anderem Mittel für die eigene Modernisierung generieren. Man findet sudanesische Waffen nicht nur in Konfliktregionen Afrikas und des Nahen Ostens, sondern - seitens ganz offizieller Aussteller - auf internationalen Waffenmessen, wie etwa IDEX in Abu Dhabi oder der Dubai-Airshow, wo etwa Artillerie, Militärfahrzeuge, Flugzeuge und Drohnen ausstellt bzw. angeboten werden. (Georg Mader)



*** Umar al-Baschir (*1944) kam 1989 nach einem unblutigen Militärputsch im Sudan an die Macht und ist seit 1993 Präsident. Er ist Islamist; wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag 2008 Haftbefehl gegen ihn erlassen. Es war das erste Mal, dass das gegen einen amtierenden Staatschef geschah.

Kritiker des Haftbefehls (etwa China, Russland, Arabische Liga, Afrikanische Union) bezeichneten die Anklagen des IStGH als Hindernis für Friedensverhandlungen in Darfur. 2009 verabschiedete die AU eine Resolution, den Haftbefehl gegen al-Bashir zu missachten. 2013 besuchte al-Bashir ungehindert die Volksrepublik China, den Iran, Äthiopien und Nigeria. Nachdem es im UN-Sicherheitsrat keine Mehrheit für weitere Maßnahmen gegen Sudans Präsidenten gab, hat der Strafgerichtshof die Ermittlungen mangels Aussicht auf Erfolg im Dezember 2014 eingestellt.

Sudans Präsident Umar al-Baschir – Sudanese Air Force

Im Juni 2015 gab es einen schweren Eklat in Südafrika, als ein Gericht in Pretoria den Beschluss fällte, al-Baschir, der gerade wegen eines Gipfeltreffens der AU im Land war, dürfe nicht ausreisen, bevor man über das Festnahme-Ersuchen des IStGH entschieden habe. Südafrika ist Partei des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Al-Baschir reiste dennoch ungehindert in den Sudan zurück. Der damalige UN-Generalsekretär, Ban Ki-moon, und der Strafgerichtshof in Den Haag verurteilten Passivität der südafrikanischen Regierung, aus dem Sudan setzte es umgekehrt Spott.



Al-Baschir gab übrigens am Donnerstag nach wochenlangen Protesten im Land den Vorsitz in der Regierungspartei ab. An der Spitze der Nationalen Kongress-Partei steht künftig der bisherige Vizechef, Achmed Harun.