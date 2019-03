Die Tortur von Loujain al-Hathloul

Der Notruf ihres Bruders kam per Internet. „Meine Schwester wird gefoltert“, schrieb Alia al-Hathloul, der in Brüssel lebt. Sie sei verprügelt, mit Elektroschocks gequält und mit Vergewaltigung bedroht worden. Ihre Hände zitterten unkontrollierbar. Ein enger Mitarbeiter des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman habe der 29-Jährigen sogar gedroht, man werde sie töten und ihre Leiche im Abwasserkanal verschwinden lassen.



Beim ersten Haftbesuch erkannten die entsetzten Eltern ihre Tochter kaum noch wieder, so desolat war ihr Zustand nach Wochen der Quälerei, der Körper übersät mit Blutergüssen.



Seit fast einem Jahr sitzt Loujain al-Hathloul mit neun Mitstreiterinnen hinter Gitter. Sie ist eine der prominentesten Vorkämpferinnen gegen die Diskriminierung der Frauen in Saudiarabien. 2014 wurde sie erstmals verhaftet, als sie von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) aus zur saudischen Grenze fuhr und verlangte, am Steuer des Autos einreisen zu dürfen. 70 Tage saß sie dafür in Haft. Ihre Aktion jedoch sprach sich im In- und Ausland herum, und machte Loujain al-Hathloul zu einer der bekanntesten Aktivistinnen auf der arabischen Halbinsel.





Drohanruf von ganz oben

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)