Offenbar österreichischer IS-Kämpfer in Syrien gefasst

Kurdische Soldaten haben in Syrien offenbar einen österreichischen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen. Auf Facebook kursiert ein entsprechendes Video, aufgenommen in einem Lager, berichtet der ORF. Darin gibt ein junger Mann an, aus Wien zu stammen.

Der Terrorismus-Forscher Thomas Schmidinger bezeichnet die Quelle des Videos im ORF als verlässlich. Es handle sich um einen Mann, dessen Familie aus der Türkei stamme. Seine Staatsbürgerschaft lasse sich jedoch noch nicht verifizieren.

An die 100 IS-Anhänger aus Österreich dürften sich laut Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) noch in Syrien und dem Irak befinden. Ein Drittel davon, also rund 30 Personen, sind österreichische Staatsbürger.

Derzeit befinden sich bereits eine 20-jährige Wienerin und ihr fast zweijähriger Sohn in Haft in einem kurdischen Gefangenenlager in Nordsyrien. Die Österreicherin floh 2017 mit ihrem Baby aus Raqqa, der damals heftig umkämpften und mittlerweile eroberten Hauptstadt des Kalifats. Seither will sie zurück nach Österreich. ´

Wenige Hundert IS-Kämpfer in Baghouz verschanzt

Nachdem US-Präsident Donald Trump von EU-Staaten verlangt hat, inhaftierte IS-Anhänger aus Syrien zurückzunehmen, ist auch in Österreich ein Streit darum entbrannt, wie mit den Menschen umzugehen sei. Die Regierung gab sich bisher zurückhaltend. Innenminister Herbert Kickl schloss eine Rücknahme - auch von Frauen und Kindern - sogar aus.

Die Terrormiliz gerät in ihrem einstigen, selbst ausgerufenen Kalifat immer mehr unter Druck. Noch am Sonntag könnte die letzte Hochburg der Islamisten im Dorf Baghouz an der Grenze zum Irak fallen, gaben die kurdischen Syrischen Demokratischen Streitkräfte am Sonntag bekannt. Mehrere Hundert IS-Kämpfer hätten sich dort in Tunneln verschanzt. Zumeist handle es sich dabei um Ausländer.

Die SDF-Offensive hatte am Donnerstag begonnen. Der Fall von Baghouz wäre ein Meilenstein im Kampf gegen den IS, der 2014 weite Teile des Iraks sowie Syriens eingenommen und über die Staatsgrenzen hinweg ein Kalifat ausgerufen hatte. Seit 2017 wurde der IS aus immer mehr Gebieten verdrängt. Wird Baghouz von den SDF-Rebellen eingenommen, verbleibt nur noch eine abgelegene kaum besiedelte Region westlich des Euphrats in der Hand der IS-Kämpfer, die inmitten des von der syrischen Armee kontrollierten Gebietes liegt.

(APA/red.)