Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Video ist Österreicher

Nach der Prüfung eines in Sozialen Medien kursierenden Videos eines mutmaßlichen IS-Kämpfers aus Österreich geht das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) von der Echtheit der Aufnahmen aus. "Bei der darauf zu sehende Person handelt es sich um einen österreichischen Staatsbürger mit türkischen Wurzeln", teilte das Innenministerium am Montag mit. Das Video sei sichergestellt und samt Bericht an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden.

In dem Video, das in einem Lager aufgenommenen wurde, gibt ein junger Mann an, aus Wien zu sein. Der Terrorismus-Forscher Thomas Schmidinger bezeichnete die Quelle des Videos im ORF als verlässlich. Er könnte der erste Kämpfer der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) aus Österreich sein, den die kurdischen Einheiten gefasst haben. An die 100 IS-Kämpfer aus Österreich dürften sich laut BVT noch in Syrien und dem Irak befinden.

