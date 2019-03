Spitzenmilitärs Russlands und der USA in Wien

Wien. Die österreichische Bundeshauptstadt Wien war am Montag Schauplatz eines Treffens von Spitzenmilitärs aus Russland und den USA. Die Generalstabschefs beider Länder, Waleri Gerassimow und Joseph Dunford, wollten zu Verhandlungen zusammenkommen. Dabei sollte es in erster Linie um die Lage in Syrien gehen.

Wie die „Presse“ erfuhr, war die Unterredung in einem Gebäude in der Himmelpfortgasse im 1. Wiener Gemeindebezirk geplant – allerdings nicht im Finanzministerium. Das Treffen war am Rande einer Veranstaltung der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) anberaumt.

In Syrien sind sowohl die russischen als auch die amerikanischen Streitkräfte aktiv. Moskau unterstützt seinen Verbündeten, den syrischen Machthaber Bashar al-Assad. Washington hilft den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) im Kampf gegen die Extremisten des Islamischen Staates (IS).

Vermeidung von Konflikt

„Die beiden Militärs werden Maßnahmen diskutieren, damit Militäroperationen in Syrien vonseiten Russlands und vonseiten der internationalen Koalition nicht miteinander in Konflikt geraten“, zitierte die Austria Presse Agentur (APA) einen Sprecher Dunfords.

Derzeit tobt im Osten Syriens die Schlacht um die letzte IS-Basis in Baghuz. Die SDF gehen dort mit Unterstützung der USA gegen die Jihadisten vor.

Präsident Donald Trump hatte ursprünglich angekündigt, die amerikanischen Truppen nach der Niederlage des IS aus Syrien abzuziehen. Mittlerweile wurde das aber wieder von Washington relativiert. So sollen im von den SDF kontrollierten Norden und Osten Syriens mindestens 200 US-Soldaten verbleiben und weitere in der Basis al-Tanf an der Grenze zu Jordanien. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2019)