Hillary Clinton kandidiert 2020 nicht für US-Präsidentschaft

Hillary Clinton wird 2020 nicht in den Wahlkampf ums US-Präsidentenamt ziehen. "Ich trete nicht an, aber ich werde weiterhin arbeiten, sprechen und mich einsetzen für das, woran ich glaube", sagte die Demokratin dem CNN-Partnersender "News 12 Westchester" am Montag (Ortszeit).

Damit trat die Ex-Außenministerin und frühere First Lady Gerüchten entgegen, sie könnte nach ihren gescheiterten Kandidaturen in früheren Jahren einen weiteren Anlauf aufs Weiße Haus nehmen.

Die frühere Senatorin für New York war 2008 ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gegangen, unterlag aber Barack Obama, der letztlich US-Präsident wurde. Clinton wurde seine Außenministerin. 2016 setzte sich Clinton dann bei den Vorwahlen der Demokraten durch, erlitt aber eine überraschende Wahlniederlage gegen Donald Trump als Kandidaten der Republikaner. Nach dieser Niederlage zog sich die Frau des früheren US-Präsidenten Bill Clinton ein Stück weit aus der Öffentlichkeit und der aktuellen Politik zurück.

An demokratischen Bewerbern für das Präsidentenamt mangelt es aber nicht. Bernie Sanders will Donald Trump aus dem Weißen Haus vertreiben. Außerdem wird die Präsidentschaftskandidatur immer stärker von Frauen dominiert. Elizabeth Warren etwa, Politik-Quereinsteigerin und seit 2013 für den Staat Massachusetts im Senat, tritt an. Sie war zuvor Professorin für Wirtschaftsrecht an der Uni Harvard. Vor Warren hatten die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, die Senatorin Kamala Harris sowie Senator Cory Booker schon ihre Kandidatur bekannt gegeben.

(APA/dpa)