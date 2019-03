Die halbe Angela Merkel

Berlin. Zwei Tage im Februar, zwei Bilder: Als sich die CDU im Konrad-Adenauer-Haus noch einmal über Angela Merkels Flüchtlingspolitik beugt, fehlt die deutsche Kanzlerin. Sie sitzt, so ist es überliefert, mit Vertrauten in einem Berliner Hotel. Sie trinkt angeblich Aperol Spritz. Am selben Abend wird ihre Nachfolgerin als CDU-Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), Grenzschließungen als „ultima ratio“ erwägen. Das ist zuerst ein symbolischer Akt. Weil es den Ernstfall nicht gibt. Aber das Merkel'sche Mantra von der Unmöglichkeit von Grenzschließungen ist entsorgt. Einfach so. Das ist das eine Bild. Es zeigt Merkels Grenzen, ihren Machtverlust.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)