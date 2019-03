Der gradlinige Schwabe: Klaus Kinkel tot

Berlin/Wien. Nachdem er 2002 aus dem Bundestag ausgeschieden war, wurde es still um Klaus Kinkel. Er war einer von jenen wenigen Politikern, die im Ruhestand der Versuchung widerstanden, wie ein Balkon-Muppet das politische Tagesgeschehen zu kommentieren: „Ich will kein Weltklugscheißer sein“, erklärte der gradlinige, offenherzige Schwabe seine Haltung.

Kinkel war von den 1970er- bis in die 1990er-Jahre fast alles, was die deutsche Politik zu bieten hatte, nur Bundeskanzler oder Präsident wurde er nicht. Aber im Schlepptau seines Entdeckers und Förderers Hans-Dietrich Genscher war er Justizminister 1991/92, Außenminister (1992–1998), Vizekanzler (1993–1998), drei Jahre lang Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND (1979–1992) sowie Parteivorsitzender der FDP (1993–1995).

Ein feinsinniger Diplomat war Kinkel nie, dazu war sein Auftreten bisweilen zu ruppig. Aber er war ein herausragender Politiker, der den politischen Betrieb der Bundesrepublik in allen Winkeln kannte. Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte ihn als „kompromisslosen Streiter für Freiheit und Demokratie“, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bezeichnete ihn als „deutschen Patrioten und großen Europäer“. Klaus Kinkel ist am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit in Sankt Augustin bei Bonn im Alter von 82 Jahren verstorben. (DPA, red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)