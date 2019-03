Warum der Kreml Nicolás Maduro die Treue hält

Moskau/Caracas. Je schärfer die Krise in Venezuela, desto enger werden die Bande zwischen Moskau und Caracas. Jüngstes Beispiel: Als Valentina Matwijenko, Vorsitzende des Föderationsrates, die venezolanische Vizepräsidentin am Wochenende empfing, sicherte sie ihr wortreich die Hilfe Moskaus zu. Moskau sei „sehr besorgt, dass die USA provozieren und Blut vergießen könnten, um einen Grund zur Intervention in Venezuela zu finden“, wurde Matwijenko von Nachrichtenagenturen im Gespräch mit Delcy Rodríguez zitiert. Washingtons Gehabe als „Anwalt der Demokratie“ sei „zynisch“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)