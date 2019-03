„Das Regime steht vor der Implosion“

Wien. Neulich erhielt William Dávila Valeri, ein venezolanischer Unternehmer in Madrid, einen Anruf aus Caracas – und seither ist er inoffizieller Botschafter in Österreich, Kroatien, Slowenien und der Slowakei. In Wien führte er jetzt Gespräche im Außenministerium mit Botschafterin Elisabeth Kehrer, der Leiterin der Amerika-Abteilung, und im Bundeskanzleramt mit Botschafterin Barbara Kaudel-Jensen, um den Druck auf das Maduro-Regime aufrechtzuerhalten.

Im „Presse“-Interview lautet seine Einschätzung aus der Ferne: „Die Regierung steht vor der Implosion.“ Indiz dafür sei nicht zuletzt, wie reibungslos die Einreise Juan Guaidós auf dem Flughafen in Caracas trotz Haftbefehls am Montag abgelaufen sei, als er von den Behörden durchgewinkt und von einer Schar westlicher Diplomaten in Empfang genommen worden sei. Das Regime könne den Sanktionen und dem Druck auf Dauer nicht standhalten.

Der Oppositionsführer, als Parlamentspräsident interimistischer Staatschef, hat neben Massendemonstrationen von Anfang an auf internationale Unterstützung gesetzt – aus den USA, der EU und Lateinamerika. Inzwischen erkennen mehr als 50 Staaten Guaidó in einer Übergangsperiode offiziell als Präsidenten bis zur Abhaltung freier und fairer Wahlen an.

Maduro als Marionette Kubas

Als Sohn eines Parlamentsabgeordneten war Valeri bisher nur peripher in die Politik involviert. Doch nun sei es an der Zeit, sich zu engagieren und das Land „von null auf aufzubauen“. Sein Urteil ist harsch: „Es ist eine Fallstudie, wie man ein Land zerstört. Es ist ein Desaster. Armut und Ungleichheit sind schlimmer denn je, die Ölindustrie ist desolat.“ Eine Machtclique um Diktator Nicolás Maduro, „ein Haufen von Verbrechern, Drogenschmugglern, Terroristen“, habe Venezuela gekapert.

Valeri gibt die Schuld daran auch Kuba, das Venezuela in einen „Stellvertreterkrieg“ hineingezogen habe. Er glaubt nicht an eine ausländische Invasion. „Venezuela ist ja bereits von Kuba besetzt. 20.000 Kubaner kontrollieren das Militär und den Geheimdienst. Maduro ist eine Marionette Kubas.“

Das Regime, zerfallen in Fraktionen, von denen manche zu Verhandlungen bereit seien, sei geschwächt, analysiert der Neo-Diplomat. Ein Bürgerkrieg sei unwahrscheinlich. Sein Szenario: Über kurz oder lang werde sich die Opposition – laut Valeri der „Widerstand“ – durchsetzen. Nicht einmal Russland schicke Geld, es werde eher abgezogen. Der Ausweg: Je schneller sich Maduro ins Exil absetze, desto besser – und sei es mit Geldkoffern nach Moskau.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)