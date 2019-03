London: Drei Briefbomben auf Bahnhof und Flughäfen entdeckt

Mehrere verdächtige Briefe im DIN-A4-Format haben am Dienstag die Londoner Polizei beschäftigt. In der Nähe des London City Airports, des Flughafens Heathrow und am Bahnhof Waterloo wurden Gegenstände entdeckt, die Sprengstoff beinhalteten, wie die Ermittler später bekannt gaben.

An beiden Flughäfen wurde jeweils ein Gebäude evakuiert. Am Bahnhof Waterloo wurde ein kleines Areal abgesperrt. Der Flug- und Bahnverkehr war jedoch nicht beeinträchtigt. Die Anti-Terrorabwehr spricht von einer Serie, die Briefe dürften also vom/von den selben Täter(n) stammen. Über ein mögliches Motiv ist bis jetzt noch nichts bekannt.

Einer der DIN-A4-Umschläge ging teilweise in Flammen auf, als ihn ein Mitarbeiter des Flughafens Heathrow öffnete. Das Gebäude, das sich nicht direkt auf dem Flughafengelände befindet, wurde evakuiert. Die Umschläge am London City Airport und am Bahnhof Waterloo konnten entschärft werden, ohne dass die Sprengsätze ausgelöst wurden.

Ein Sprecherin des Flughafen Heathrow sprach von einem "kriminellen Akt". Das Transportministerium rief auf Sozialen Medien die Menschen dazu auf, verdächtige Pakete oder Vorgänge zu melden.

(APA/dpa)