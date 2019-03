Joe Biden – zu alt, zu männlich?

Wien/Washington. Michael Bloomberg hatte seine Präsidentschaftskandidatur akribisch vorbereitet: Über Monate sondierte der New Yorker Ex-Bürgermeister seine Chancen, studierte Umfragen und Statistiken, heuerte Berater an wie David Plouffe, das Wahlkampf-Mastermind Barack Obamas von 2008, brachte sich auf den neusten Stand in Fragen der Außen- und Verteidigungspolitik und hatte sogar schon ein Wahlkampfhauptquartier im Blick. Geld spielte für den 50-fachen Milliardär ohnehin keine Rolle.



Am Ende sah der nüchterne Rechner indessen keine allzu große Chance für einen Erfolg in einem gedrängten Bewerberfeld bei den Demokraten – und schon gar nicht als Unabhängiger, als der er bereits zwei Mal mit einer Kandidatur kokettiert hatte. „Ich glaube, ich würde Donald Trump bei einer Wahl schlagen“, schrieb der 77-Jährige in einer Kolumne auf Bloomberg News, seiner eigenen Nachrichtenagentur. In den Primaries, den Vorwahlen, die erst in einem Jahr traditionell in Iowa im Mittelwesten beginnen, würde er allerdings einem Gegenkandidaten wie Joe Biden unterliegen, lautet seine Einschätzung.