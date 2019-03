Rund 4500 Migranten in Serbien – nur 20 wollen bleiben

In Serbien halten sich laut amtlichen Angaben rund 4500 Migranten auf. Wie Flüchtlingsbeauftragte der Regierung, Vladimir Cucic, am Mittwoch gegenüber dem TV-Sender RTS erklärte, habe sich ihre Zahl seit August 2017 nicht wesentlich verändert. Allerdings möchten weniger als 20 auch dauerhaft in Serbien bleiben, präzisierte der Flüchtlingskommissar.

Wie Cucic weiters erläuterte, gäbe es zwei Gruppen von Migranten in Serbien. Zur ersten Gruppen gehören Flüchtlingsfamilien, von denen einige schon seit zwei Jahren in Serbien auf eine Einreise in die EU warten. Andererseits seien es vorwiegend junge Männer, die ihre Weiterreise auf illegalen Wegen fortsetzen wollen. Der Flüchtlingskommissar nannte keine konkreten Zahlen.

Zehn Migranten aus Bangladesch in Laster

Nach einem Verkehrsunfall im Süden Serbiens wurden unterdessen am Dienstagnachmittag zehn Migranten aus Bangladesch in einem Kombiwagen entdeckt. Sie waren nach eigenen Angaben nach Italien unterwegs. Zuvor waren Mitte Februar in einem Tiefkühlwagen bei minus 22 Grad sieben Migranten am serbisch-kroatischen Grenzübergang Batrovci-Bajakovo aufgegriffen worden.

(APA)