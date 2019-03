Markus Söder: „Lasst die Nazis allein“

Berlin/Passau. Deutschland hat eine aufwühlende Karnevalszeit hinter sich, geprägt von heftigen Debatten über einen Witz der neuen CDU-Chefin auf Kosten intersexueller Menschen und über eine Hamburger Kindertagesstätte, die Indianerkostüme quasi verboten hat. „Wenn die Welt wüsste, über welchen Quatsch wir streiten, hätte sie keine Angst und keinen Respekt mehr vor uns“, erklärte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder dazu gestern auf dem politischen Aschermittwoch, der so etwas wie die Ein-Tages-Verlängerung der jährlichen Narretei ist. Es gibt Bier, Blasmusik und meist politische Fouls, die vom Publikum nicht nur geduldet, sondern ersehnt werden. Auch und gerade in der Dreiländerhalle in Passau, die gestern zu „Europas größtem Stammtisch“ mutierte, wie es bei der CSU stolz hieß.

„Ein Bayer für Europa“

Erstmals wurden Reden simultan ins Englische übersetzt, was die Dolmetscher wohl herausforderte und mit Manfred Weber zutun hatte, dem „Bayer für Europa“, wie es auf Plakaten hieß und „angehenden EU-Kommissionspräsidenten“. Weber ist Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) und zählt eher nicht zum Typus des Bierzelt-Politikers.

Er ist kein Lautsprecher. Und er streichelte auch gestern nicht die CSU-Seele mit ein paar Kalauern, sondern wagte ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa. Zum Beispiel erinnerte er daran, dass der CSU-Schauplatz des politischen Aschermittwochs, also Niederbayern, seine Heimat, zu den Armenhäusern Deutschlands zählte und nun „Aufsteigerregion“ ist - wegen des EU-Binnenmarkts. Weber, im Janker und mit Krawatte, warnte vor Trump. Er wiederholte, dass er die Türkei nicht in der EU haben will und er schwieg dazu, ob Viktor Orbáns Fidesz-Partei noch in seiner EVP sein soll. Aber der rote Faden war die Liebe zu Europa.

Das klang bei der CSU nicht immer so. 2014 spielte sie in ihrem Europa-Wahlkampf noch mit der verbreiteten Antipathie gegenüber Brüssel. Zwischen damals und heute liegen neben Webers Spitzenkandidatur die Wirren des Brexit und einige unerfreuliche Wahlergebnisse. Vielleicht ist auch deshalb einiges anders an diesem Aschermittwoch, der übrigens 100-jähriges Jubiläum feierte.

Im März 1919, ein paar Tage nach dem Mord an Revolutionär Kurt Eisner, hatte der Bauernbund nach Vilshofen zur Versammlung geladen. Dort hielt gestern die SPD ihren Aschermittwoch ab. Denn der CSU wurde der Saal in Vilshofen zu klein, was an Publikumsmagnet Franz Josef Strauß lag, dem CSU-Säulenheiligen.

Die CSU ergrünt unter Söder

Es war daher die größtmögliche Provokation, als 2017 auf Plakaten zu lesen war, Strauß würde heute AfD wählen. Weber empörte sich über die „rechten Dumpfbacken“. Bei der Bayern-Wahl 2018 hatte die CSU die Absolute und 160.000 Wähler an die AfD verloren. „Kehrt zurück und lasst die Nazis in der AfD allein“, forderte Söder.

Ansonsten war erneut die Wandlung des CSU-Chefs hin zum vergleichsweise sanften und stark proeuropäischen Staatsmann zu beobachten. Es ist noch nicht lange her, da hatte Söder vom „Ende des geordneten Multilateralismus“ in Europa gesprochen und den Flüchtlingsstreit mit der CDU zum „Endspiel um die Glaubwürdigkeit“ hochstilisiert. Dieser Konflikt werde sich nicht wiederholen, gelobte Söder, versehen mit der Spitze, dass in der Zuwanderung die „neue CDU“, also die Post-Merkel-CDU, ja den Kurs der „alten CSU“ fahre. Prügel gab es für die „besserwisserischen“ und sich im Höhenflug befindenden Grünen. Also für die grüne Partei.

Denn unter Söder ergrünt neuerdings die CSU. Dass seine Koalition den Klimaschutz in die Verfassung schreiben will, die Grünen dies aber verhindern, ließ Söder nicht unerwähnt. Es war eben ein bemerkenswerter politischer Aschermittwoch.