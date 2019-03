IS-Kämpfer: Keine Hilfe bei Rückkehr

Wien. Österreichischen Staatsbürgern, die im Ausland einer Terrororganisation wie dem Islamischen Staat (IS) dienten, soll der konsularische Schutz verweigert werden. Eine Änderung im Entwurf zum Konsulargesetz passierte am Mittwoch den Ministerrat.

„Wer Österreich verlässt, um anderswo zu morden, zu foltern (. . .), der hat keinen Anspruch auf Hilfe Österreichs“, kommentierte Kanzler Sebastian Kurz nach dem Ministerrat die Änderung. Zuständig für deren Formulierung ist das Außenministerium.

Grundsätzlich regelt das Konsulargesetz, an dem seit Längerem gearbeitet wird und das noch nicht in Kraft ist, den Schutz österreichischer Staatsbürger im Ausland. Es umfasst Hilfeleistungen und Unterstützung in Rechtsschutz- und Notsituationen, etwa Rückführung nach Österreich. Der Schutz kann künftig in bestimmten Situationen abgelehnt werden. (§ 3 Ziffer 5). Jenen etwa, deren Einreise nach Österreich die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden würden, soll diese Hilfeleistung verweigert werden können.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte bereits angekündigt, IS-Terroristen und Handlanger, die als „tickende Zeitbomben“ eine Gefahr für die Bevölkerung darstellten, nicht mehr nach Österreich zurückholen zu wollen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)