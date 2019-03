Wien. Buben in schwarzen Uniformen sind vor der Flagge des sogenannten Islamischen Staates (IS) angetreten. Sie exerzieren mit Waffen, schwören dem IS-Reich und dessen selbst ernannten „Kalifen“, Abu Bakr al-Baghdadi, die Treue. Verstörende Bilder wie diese haben die Extremisten des IS in den vergangenen Jahren immer wieder über ihre Propagandanetzwerke in alle Welt verbreitet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)