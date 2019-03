Kadyrows Prozess gegen einen „Volksfeind“

Moskau. Als der tschetschenische Menschenrechtsaktivist Ojub Titiew vor mehr als einem Jahr festgenommen wurde, war die Sorge seiner Mitstreiter groß. Titiew arbeitet für die Organisation Memorial. Seine Vorgängerin, Natalia Estemirowa, wurde 2009 ermordet. Tschetscheniens autoritärer Chef, Ramsan Kadyrow, will Memorial nun offenbar per Gerichtsbeschluss loswerden. Titiew drohen wegen angeblichen Drogenbesitzes bis zu zehn Jahre Haft. Wie seine Anwälte bei einer Pressekonferenz gestern in Moskau erklärten, wird das Urteil ab 18. März erwartet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2019)