Xi Jinping wollte Donald Trump mit 30.000 Dollar teuren Geschenken bezirzen

Ausländische Staats- und Regierungschefs haben US-Präsident Donald Trump und seiner Familie während seines ersten Jahres im Weißen Haus Geschenke in der Höhe von 140.000 US-Dollar (rund 123.243 Euro) zukommen lassen. China und Saudiarabien waren die großzügigsten Spender, gab das US-Außenministerium in seiner jährlichen Bestandsaufnahme bekannt.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping überreichte Trump und First Lady Melania die zwei teuersten Präsente: Eine mit Ornamenten versehene Schatulle zur Aufbewahrung von Kalligraphien und ein Geschirrset aus Porzellan, das mit einem Aufdruck des Haupthauses in Trumps Golfclub in Florida versehen ist. Gemeinsam haben sie einen Wert von mehr als 30.000 US-Dollar (rund 26.516 Euro). Wie alle anderen Geschenke an die Präsidentenfamilie wurden die Objekte dem Nationalarchiv überreicht.

Von Saudiarabien und den Golfstaaten bekam Trump Geschenke über mindestens 24.120 US-Dollar (rund 21.310 Euro). Darunter befand sich eine Halskette mit Rubinen und Smaragden vom saudischen König Salman, die 6400 US-Dollar (5656 Euro) wert ist.

Europäer weniger großzügig

In der 64 Seiten langen Liste finden sich auch Zuwendungen von europäischen Politikern. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel schenkte Trump einen 5264 US-Dollar (4652 Euro) teuren Kugelschreiber des deutschen Luxuslabels Mont Blanc. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war weniger großzügig: Er überreichte Trump eine Karte von den Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1783 im Wert von 1100 US-Dollar (972 Euro).

