Orban will Anti-Juncker-Plakate kommende Woche entfernen

Die ungarische Regierung will die umstrittenen Anti-Juncker-Plakate in der kommenden Woche offenbar wieder abhängen. Sie würden durch Informationsplakate zum Aktionsplan der Regierung für Familienschutz ersetzt, kündigte der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyas am Donnerstag in Budapest an.

Bisher war geplant gewesen, statt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker den sozialdemokratischen EU-Spitzenkandidaten Frans Timmermans in den Mittelpunkt der neuen Plakatkampagne zu rücken. Darauf wird nun offenbar verzichtet. Damit werde die zweite Bedingung, die EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber für den Verbleib der ungarischen Regierungspartei Fidesz in der Europäischen Volkspartei (EVP) gestellt hatte, erfüllt, meinte Gulyas.

Auf die Frage nach der ersten Forderung Webers, wonach sich Orban bei der Volkspartei entschuldigen müsse, antwortete Gulyas in Bezug auf mögliche Zugeständnisse: "Wir stimmen uns ab mit den Leitern der EVP." Auch die dritte Forderung des EU-Fraktionschefs, dass die Zentraleuropäische Universität CEU dauerhaft in Budapest bleiben solle, sieht die ungarische Regierung bereits als erfüllt an. Gulyas erinnerte daran, das US-Außenminister Mike Pompeo bei seinem Besuch im Februar in Budapest die CEU mit keinem Wort erwähnt habe.

Orban hatte die EVP-Mitgliedsparteien jüngst gegen sich aufgebracht, indem er im Europawahlkampf seiner Fidesz-Partei eine Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Juncker führte, der der EVP angehört. Darin wird Juncker und dem US-Milliardär George Soros die bewusste Förderung illegaler Einwanderung in die EU vorgeworfen.

Der CSU-Politiker Weber hatte am Dienstag eine Reihe von Bedingungen gestellt. Dazu gehört, dass Orban sich bei der EVP entschuldigt. Weber forderte zudem, dass die von Soros unterstützte Zentraleuropäische Universität CEU dauerhaft in Budapest bleiben solle. Andernfalls hatte er der Fidesz mit dem Rauswurf aus der EVP gedroht - eine Forderung, die von mehr als einem Dutzend Mitglieder unterstützt wurde.

Nach Gulyas' Ankündigung von Donnerstag zeigte sich Weber erfreut. "Es ist ein gutes Zeichen, die Poster zu entfernen."

Orban ruft zu Gelassenheit auf

Die regierungstreue Tageszeitung "Magyar Nemzet" hatte die Fidesz aufgefordert, die EVP aus eigenem Antrieb zu verlassen. Die EVP habe ihre eigentlichen Werte aufgegeben und "unterscheide sich nicht mehr von Sozialisten oder Liberalen", hieß es in dem Leitartikel der Zeitung. "Die Volkspartei ist nicht länger die Partei von Helmut Kohl", schrieb "Magyar Nemzet" mit Blick auf den früheren deutschen Bundeskanzler. Daher sei es für Fidesz an der Zeit, das "beschämende Geschacher mit der Europäischen Volkspartei" zu beenden. Stattdessen müsse sich Fidesz den nationalistischen Kräften im Europa-Parlament anschließen.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban reagierte daraufhin allerdings, indem er zur Besonnenheit und Gelassenheit aufrief. Mit dem Nahen der Europa-Wahlen sei das Wahlkampf-Fieber, die Ungeduld und gesteigerte Spannung verständlich, doch was heute benötigt werde, seien Besonnenheit und Gelassenheit, so Orban laut der Ungarische Nachrichtenagentur MTI.

(APA/red.)