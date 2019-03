Nordkoreas Raketenanlage offenbar wieder funktionsfähig

Eine nordkoreanische Anlage für Langstreckenraketen ist nach Angaben von US-Experten offenbar wieder voll einsatzfähig. Der Wiederaufbau der Abschussrampe auf der Anlage Sohae im Norden des Landes sei rasant fortgeschritten, erklärte die renommierte Website "38 North" am Donnerstag. Angesichts dieser Bauaktivitäten sowie von "Aktivität an anderen Stellen der Anlage scheint Sohae zum normalen Betriebszustand zurückgekehrt zu sein", hieß es.

Das in Washington ansässige Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) hatte am Mittwoch berichtet, dass auf Satellitenfotos neue Aktivitäten in der Raketenanlage Sohae zu sehen seien. "38 North" zufolge begannen diese bereits vor dem vergangene Woche abgebrochenen Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Hanoi.

Trump hatte sich am Mittwoch "sehr, sehr enttäuscht" über einen möglichen Wiederaufbau der Raketenanlage gezeigt. Von der Anlage in Sohae waren 2012 und 2016 Trägerraketen mit Satelliten gestartet. International wurden die Starts als verschleierte Tests ballistischer Raketen gewertet und scharf verurteilt. Auf dem Gelände befinden sich eine Testanlage für Raketenantriebe und eine Abschussrampe.

(APA/AFP)