Venezuela: China warnt Westen vor Einmischung und "Amoklauf"

China hat den Westen mit ungewöhnlichen scharfen Worten vor einer Einmischung in Venezuela gewarnt. Bei einer Einflussnahme von außen träten "die Gesetze des Dschungels" in Kraft, sagte Außenminister Wang Yi am Freitag. Es könnte zu einem "Amoklauf" kommen.

Auch Sanktionen würden die Spannungen nur erhöhen. Jedes Land müsse allein über seine inneren Angelegenheiten entscheiden. "Die Geschichte hat uns oft genug gelehrt, dass dieser desaströse Weg nicht beschritten werden sollte."

China steht in der Venezuela-Krise auf Seiten von Machthaber Nicolás Maduro. Viele westliche Staaten, darunter die USA und Deutschland sowie der Großteil Lateinamerikas unterstützen den selbsternannten Übergangspräsidenten, Juan Guaidó. Die USA haben bereits angekündigt, die Sanktionen gegen den krisengeschüttelten Staat auszuweiten und schließen ein militärisches Eingreifen nicht aus.

Streit Venezuela - Deutschland

Deutschlands Außenminister Heiko Maas hält auch EU-Sanktionen für denkbar. Die venezolanische Führung hat am Mittwoch die Ausweisung des deutschen Botschafters mit der Begründung veranlasst, dieser habe sich in interne Angelegenheiten des Landes eingemischt. Er und andere Diplomaten hatten am Montag Guaidó bei dessen Rückkehr von einer Südamerikatour am Flughafen von Caracas empfangen, um dessen mögliche Verhaftung durch "symbolische Präsenz" zu verhindern.

Am Wochenende könnte es in Venezuela zu einem weiteren Kräftemessen kommen. Guaidó hatte zu Protesten gegen Maduro aufgerufen, dessen von Manipulationsvorwürfen begleitete Wiederwahl er nicht anerkennt. Maduro hat seinerseits ebenfalls Kundgebungen angekündigt.

Am Donnerstag war es in Venezuela zu einem weitreichenden Stromausfall gekommen, der neben Caracas 15 der 23 Bundesstaaten betraf. Elektrizitätsminister Luis Motta führte den Vorfall auf einen Sabotageakt in einem Wasserkraftwerk zurück, ohne Belege zu liefern. In Venezuela kommt es aber auch so regelmäßig zu Unterbrechungen in der Energieversorgung.

