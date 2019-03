Finnische Regierung kurz vor Wahl zurückgetreten

Rund fünf Wochen vor der Parlamentswahl hat die Regierung in Finnland ihren Rücktritt erklärt. Grund für diesen radikalen Schritt so kurz vor einer regulären Wahl sei das Scheitern der umfassenden Gesundheits- und Sozialreform, für die man keine Parlamentsmehrheit zusammenbekommen habe, sagte der abtretende Regierungschef, Juha Sipilä, am Freitag. Er ist seit 2015 im Amt.

Dass diese Reform, die Finnland dringend brauche, nicht realisiert werden könne, bedauere er sehr. "Man muss in Finnland Reformen durchführen können. Ansonsten kommen wir nicht voran", sagte Sipilä.

Zuvor hatte er das Rücktrittsgesuch der Mitte-rechts-Regierung bei Präsident Sauli Niinistö eingereicht. Wie die Zeitung "Huvudstadsbladet" berichtete, akzeptierte Niinistö das und bat Sipilä darum, eine Übergangsregierung zu bilden, bis nach der Wahl eine neue gefunden sei.

Sipilä führte seit 2015 eine Mitte-rechts-Regierung, die aus der Zentrumspartei, der konservativen Nationalen Sammlungspartei und der Partei Blaue Zukunft bestand. Sipilä hatte die Reform mehrmals als das wichtigste und größte Projekt seiner Regierungszeit bezeichnet. Innerhalb der Koalition war man sich aber uneinig gewesen.

Gemäß Plan sollten regionale Regierungen die Verantwortung bei der Bereitstellung von Sozial- und Gesundheitspflegediensten von den kleineren lokalen Verwaltungen übernehmen. Nach Angaben des Rundfunks haben finnische Regierungen seit nunmehr 14 Jahren versucht, das Gesundheitswesen zu reformieren - stets erfolglos.

(Reuters/AFP)