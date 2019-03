Peking nervös: Tibet im März abgeriegelt

Lhasa/Wien. Alle Jahre wieder: Im März wird Tibet von chinesischen Sicherheitsbehörden systematisch abgeriegelt. Ausländische Diplomaten, Journalisten und Touristen erhalten keine Sonderreisegenehmigungen für die große Westprovinz mehr, in größeren Städten und Ortschaften patrouilliert noch mehr Militär und Bereitschaftspolizei als üblich.

In diesem Jahr sind die Überwachungsmaßnahmen besonders streng. Denn heuer jährt sich zum 60. Mal der Volksaufstand der Tibeter gegen die chinesisch-kommunistische Herrschaft, der am 10. März 1959 losbrach und mit der Flucht des Dalai Lama ins indische Exil endete. Die Volksrepublik will unbedingt verhindern, dass etwa durch Selbstverbrennungen von Tibetern aus Protest gegen die chinesische Herrschaft – es gab bereits über 150 solcher Selbsttötungen – die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf das Geschehen auf dem Hochplateau gelenkt wird. Im Juni 2018 hatte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte erklärt, dass sich die Situation in Tibet „rasant verschlechtert“.

Die USA haben inzwischen als Antwort auf die Reisebeschränkungen nach Tibet für alle chinesischen Offiziellen, die für diese Restriktionen verantwortlich gemacht werden, ein Einreiseverbot in den Vereinigten Staaten verhängt. (b.b.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)