Wie man Beweise gegen IS-Täter sammelt

Wien. Erschöpft hoben Frauen ihre Kinder hoch, den Armen der Helfer entgegen. Dann kletterten sie selbst mit letzter Kraft in den Hubschrauber der irakischen Armee, der sie in Sicherheit bringen sollte. Im August 2014 waren Iraks Jesiden auf der Flucht aus ihren Städten und Dörfern im Sinjar-Gebirge. 150.000 Angehörige der religiösen Minderheit hatten sich bei brütender Hitze in die Berge zurückgezogen und warteten dort verzweifelt auf Rettung. Nur Tage davor waren sie vor den Schergen des sogenannten Islamischen Staats (IS) angegriffen worden. Die IS-Extremisten wollten die Minderheit auslöschen. Viele jesidische Männer wurden ermordet, Frauen und Kinder versklavt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)