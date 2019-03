Diskutieren unter Freunden: Wien und Moskau gründen Dialog-Plattform

Moskau. In Krisenzeiten muss man mehr, nicht weniger mit Russland reden: So lautet eine oft vorgetragene Überzeugung der österreichischen Regierung, die nun in die Tat umgesetzt wird. Sotschi-Dialog heißt die Initiative, deren Start Außenministerin Karin Kneissl anlässlich einer Moskau-Visite mit ihrem Kollegen Sergej Lawrow am Dienstag offiziell besiegeln wird.