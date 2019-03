Guaidó ruft zum Marsch auf Caracas

Caracas. Mit landesweiten Protesten will Venezuelas Oppositionsführer, Juan Guaidó, den Druck auf Machthaber Nicolás Maduro aufrechterhalten. Vor Tausenden Anhängern kündigte der selbst ernannte Übergangspräsident in Caracas am Wochenende eine Rundreise durch das Land an. „Wir werden alle zusammen nach Caracas kommen“, rief der 35-jährige Guaidó vor jubelnden Anhängern. Er setze notfalls auf eine Intervention aus dem Ausland, „wenn die Zeit gekommen ist“; die Verfassung erlaube dies.

Parallel zum Protest der Opposition trommelte auch Maduro seine Anhänger zu einer Demonstration gegen den „Imperialismus“ zusammen.

Die Opposition macht Maduro für die seit Jahren andauernde Rezession verantwortlich, die die Bevölkerung in Armut gestürzt und zu Versorgungsengpässen geführt hat. Die Demonstrationen am Wochenende fanden unter dem Eindruck eines massiven Stromausfalls statt.

Tödlicher Stromausfall

Die genaue Ursache für den Stromausfall ist bisher unklar. Die Maduro-Regierung machte die USA für den Blackout verantwortlich, der durch einen Cyberangriff ausgelöst worden sei. Experten und die Opposition werfen dagegen der Regierung von Maduro vor, nicht genug in die Infrastruktur investiert zu haben.

Der Stromausfall ist einer der schwersten und längsten in der jüngeren Geschichte des Landes. Hunderte Reisende saßen auf Flughäfen fest. In Krankenhäusern sorgte der Blackout für chaotische Zustände. Die meisten Kliniken haben keine Generatoren oder nutzen sie nur in Notfällen. Nach Angaben der Gesundheitsorganisation Codevida starben landesweit 15 Patienten mit schweren Nierenleiden, weil sie aufgrund des Stromausfalls keine Dialyse bekommen konnten. (AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)