Die Stunde der Wahrheit in der Brexit-Frage

London. Die Royal Air Force hielt am Wochenende eine Maschine in Flugbereitschaft, falls sich Premierministerin Theresa May in letzter Sekunde zu einer erneuten Mission nach Brüssel begeben wollte. Doch in Ermangelung jeglicher Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen war davon auszugehen, dass May dem Parlament morgen, Dienstag, praktisch dasselbe Austrittsabkommen vorlegen wird, mit dem sie schon Mitte Jänner eine historische Niederlage mit 230 Stimmen erlitten hat.



„Wir könnten den Brexit verlieren“, warnte Außenminister Jeremy Hunt am Sonntag die Anhänger des EU-Austritts vor weiteren Verzögerungen. Und: „Wir sind in sehr gefährlichem Fahrwasser.“ Britische Sonntagszeitungen berichteten, dass es im Umfeld der Premierministerin inzwischen intensive Diskussionen über einen Rücktritt Mays gebe. Zu schlecht stehen die Chancen für die Regierung. Welche Szenarien sind möglich?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)