USA ziehen diplomatisches Personal komplett aus Venezuela ab

Die USA ziehen ihr komplettes diplomatisches Personal aus Venezuela ab. Dies gab US-Außenminister Mike Pompeo am späten Montagabend (Ortszeit) in Washington bekannt. Die Anwesenheit von US-Diplomaten schränke nämlich die amerikanische Politik in Venezuela ein, hieß es zur Begründung. Washington unterstützt den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido.

Bereits im Jänner hatten die USA den Abzug aller nicht dringend benötigten Diplomaten aus dem südamerikanischen Land beschlossen. Der nunmehrige Komplettabzug führt zu Spekulationen, dass Washington direkt in den Machtkampf zwischen Guaido und Präsident Nicolas Maduro eingreifen könnte.

Pompeo hat überdies Russland und Kuba vorgeworfen, mit ihrer Unterstützung für Venezuelas umstrittenen Präsidenten die Krise in dem südamerikanischen Land verursacht zu haben. Denn ein weiträumiger Stromausfall hat die ohnehin schlechte Versorgungslage in dem Land seit Donnerstag weiter verschärft. Auch am Dienstag sollen Schulen und Betriebe geschlossen bleiben.

Ursache für Stromausfall unklar

Das von der Opposition beherrschte, aber weitgehend entmachtete Parlament rief daher am Montag den Alarmzustand, eine Vorstufe zum Notstand, aus. Der selbsternannte Übergangsstaatschef Guaidó rief zudem am Dienstag zu Massendemonstrationen aus Protest gegen die landesweite Strompanne auf. Die Lage in Venezuela sei "nicht normal" und eine "Normalisierung der Tragödie" komme nicht infrage, fügte der Oppositionspolitiker während der Sondersitzung des Parlaments hinzu.

Die genaue Ursache für den seit Donnerstag andauernden Stromausfall ist bisher unklar. Die Maduro-Regierung macht die USA für die massive Panne verantwortlich, die durch einen Cyberangriff auf das größte Wasserkraftwerk des Landes ausgelöst worden sei. Experten und die Opposition werfen dagegen der Regierung vor, nicht genug in die Wartung des Stromnetzes investiert zu haben.

Explosion in Stromeinrichtung

Guaidó nannte die Erklärung der Regierung vor dem Parlament ein "Hollywood-Szenario". Als Grund für das Stromchaos machte er "Korruption und Unfähigkeit" der staatlichen Energiebehörde aus. In der Hauptstadt Caracas begann sich die Stromversorgung allmählich zu normalisieren. Aber die Energiekrise hält an. Am Montag explodierte in Caracas eine Stromeinrichtung. Am Sonntag gab es Plünderungen von Geschäften.

Guaidó hatte sich Mitte Jänner während einer Kundgebung zum Übergangspräsidenten erklärt und wird mittlerweile von mehr als 50 Staaten anerkannt. Die Opposition macht Maduro für die seit Jahren andauernde Rezession verantwortlich, die das ölreiche Land inzwischen verarmen ließ.

Fast drei Millionen Menschen sind vor dem Elend bereits geflohen, wozu die internationalen Sanktionen gegen die Regierung Maduros, deren Misswirtschaft sowie der Devisenmangel infolge des gefallenen Ölpreises beigetragen haben sollen. Maduro kann sich vor allem mit der Unterstützung der Streitkräfte an der Macht halten, und alle Versuche Guaidós, die Militärführung auf seine Seite zu ziehen, zeigten bisher keinen Erfolg.

(APA/Reuters/AFP)