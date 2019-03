Besuch in Moskau: Kneissl trifft erneut Wladimir Putin

Vor ihrer Abreise nach Moskau hatte die Außenministerin in den Raum gestellt, dass sie womöglich wieder mit Kreml-Chef Wladimir Putin tanzen würde: „Er ist wirklich ein guter Tänzer.“ Ob sie mit ihm getanzt hat, war am Dienstag nicht klar. Getroffen hat sie ihn jedenfalls. Die beiden hatten im Kreml einen „inoffiziellen Gesprächstermin“, hieß es gegenüber der „Presse“. Für die Mitfahrenden war der Besuch tatsächlich eine Überraschung. Im Programm war lediglich von einer „Kreml-Führung“ die Rede gewesen. Das Treffen dauerte eine Stunde. Selbst Kreml-Journalisten wussten nicht Bescheid. Danach wollte Kneissl nach Wien zurückfliegen.

Zuvor hatte sie Russlands Außenminister Sergej Lawrow getroffen. Die Stimmung ist demonstrativ gelöst, als die beiden Amtskollegen am Dienstag den Sitzungsaal im Gästehaus des Moskauer Außenministeriums betreten. Sie sind ins Gespräch vertieft, bleiben auf dem Weg zum Sitzungstisch stehen, lachen und reden. Das Signal für die Öffentlichkeit: Hier verstehen sich zwei Diplomaten ausnehmend gut.

Dann erst beginnt der russische Außenminister Sergej Lawrow mit der offiziellen Begrüßung seines Gegenübers, Karin Kneissl. Er lobt die intensiven Kontakte zwischen Russland und Österreich – Minister, Parlamentarier und Wirtschaftsvertreter seien häufig zu Gast. Auch die neue Zivilgesellschaftsplattform, den sogenannten Sotschi Dialog, den Lawrow und Karin Kneissl nach dem Gespräch mit einer feierlichen Erklärung besiegeln, erwähnt er. Der Dialog sei eine „Idee der österreichischen Seite“ gewesen, sagt Lawrow.

Kneissl zufolge wird die neue Plattform, deren Inhalte noch sehr vage sind, die bilateralen Beziehungen „auf eine neue Ebene heben“. Das erste Treffen werde in Sotschi stattfinden, verlautete Kneissl während der dem Delegationsgespräch nachfolgenden Pressekonferenz. Sotschi habe sich nach den Olympischen Spielen 2013/14 als Tagungsort etabliert.

Die Außenministerin konstatierte "vorherrschende Sprachlosigkeit" in den internationalen Beziehungen. Es gebe zu viele Monologe statt Dialoge. Kulturelle Zusammenarbeit "schafft Möglichkeiten, wo Sprachlosigkeit herrscht", sagte sie bezüglich des Zivilgesellschaftsforums. Der Sotschi Dialog beabsichtige den Abbau von Misstrauen und den Aufbau von Vertrauen.

"Bilaterale Diplomatie hat ihre Tugend"

In einem Exkurs über Diplomatie erklärte Kneissl, in welchem Verhältnis sie bilaterale und multilaterale Beziehungen sehe. "Die bilaterale Diplomatie hat ihre Tugend", führte die Ministerin aus. Es sei "immer sehr nützlich" multilaterale Gremien durch verdichtete bilaterale Kanäle zu füllen. Für sie stehe bilaterales Engagement nicht im Widerspruch zu internationalen Organisationen und Gremien. "Ich werde nicht müde zu wiederholen: Pacta sunt servanda", erklärt Kneissl, also: "Verträge sind einzuhalten".

Die Stimmung zwischen Kneissl und Lawrow war ungleich entspannter als beim ersten Treffen der Minister im Vorjahr. Lawrow sprach die Ministerin auch einmal mit ihrem Vornamen an. Nur in einem Punkt waren die Positionen unverändert - nämlich in der Causa des mutmaßlichen russischen Spiones im Bundesheer. Der von der Bundesregierung bekannt gemachte Spionagefall belastete kurz die guten bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Russland. Lawrow sprach damals verärgert über die „Megafon-Diplomatie“ und ließ den österreichischen Botschafter ins Außenministerium zitieren. Der mittlerweile pensionierte Salzburger Ex-Offizier (70) soll während seiner aktiven Zeit beim Bundesheer rund 20 Jahre für Russland spioniert haben. Seine Untersuchungshaft wurde vergangene Woche verlängert.

Kneissl sagte, Wien sei an einer "umfassenden gerichtlichen Aufklärung interessiert". Die Verstimmung aber sei vorüber - Aufklärung und Atmosphäre könne man trennen. Lawrow geißelte abermals das österreichische Vorgehen: Man hätte Moskau über die dafür bestimmten Kanäle um Auskunft bitten sollen, anstatt an die Öffentlichkeit zu gehen. "Ich bin überzeugt, jeder Beruf hat sein Genre", parieret er Kneissls Aussage. "Und diese Genres dürfen nicht vermischt werden, das bringt keine guten Ergebnisse."

Weitere Themen des bilateralen Treffens waren der INF-Vertrag und die Sicherheit Europas. Kneissl hatte zuvor angegeben, die „russischen Interpretationen“ über die Gründe für den Ausstieg aus dem Abkommen hören zu wollen. Österreich sei daran interessiert, dass Abrüstung funktioniere. Auch über ein Entminungsprojekt in Syrien unterrichtete sie ihr Gegenüber; dies stieß auf Anklang.

Leckerli für Bulgakow-Katze Behemoth

Kneissl kam bereits am Montag Nachmittag in Moskau an und besichtigte die historische Wohnung des Schriftstellers Michail Bulgakow nahe den Patriarchenteichen mit einer Sonderführung. Die dort wohnende schwarze Katze Behemoth (eine Figur aus dem berühmten Roman „Der Meister und Margarita“) erhielt von Kneissl ein österreichisches Leckerli, das sie - laut Augenzeugen - aber nur beschnupperte. Im Gespräch mit ihrem Amtskollegen am Dienstag setzte Kneissl abermals auf demonstrative Signale der kulturellen Wertschätzung. Über ihre Schultern hatte sie ein buntes Blumentuch mit Fransen gelegt, offenbar aus der bekannten Tuchfabrik in Pawlowskij Posad – ein Inventar der russischen Volkskultur.

Sie freue sich, wieder in Moskau zu sein, sagte Kneissl, und kündigte einen Besuch Lawrows in Wien noch diese Woche an, wo er dem Vernehmen nach auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen wird. Lawrow wird anlässlich einer UNO-Drogenkonferenz in die österreichische Hauptstadt reisen.

Der Sotschi Dialog soll bilaterale Kontakte zwischen der Zivilgesellschaft in Wissenschaft, Bildung und Kunst fördern. Ein Personenkomitee auf beiden Seiten soll dafür sorgen. Ko-Vorsitzender auf österreichischer Seite ist Ex-Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und auf russischer der ehemalige Bildungsminister und Kreml-Berater Andrej Fursenko. Für Österreich sonst vertreten sind: Die Präsidenten der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler, der Unternehmer Hannes Androsch, der stellvertretende Präsident der Industriellen Vereinigung Hubert Bertsch, die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Sabine Haag, der österreichische Historiker Stefan Karner, WKO-Chef Karlheinz Kopf, der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter, der Präsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft Richard Schenz.

(som/APA)