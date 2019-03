Venezuelas Misere wird dramatisch

Caracas. Venezuela schlittert täglich tiefer in eine politische, wirtschaftliche und soziale Krise – und die landesweiten Stromausfälle verschärfen die ganze Misere noch. Trinkwasser wird knapp, Kühlschränke sind aufgetaut, Spitäler können bestimmte Behandlungen nicht mehr durchführen, der öffentliche Verkehr ruht, Schulen und Betriebe sind geschlossen. Die von Machthaber Nicolás Maduro politisch kaltgestellte Nationalversammlung verkündete in der Nacht zum Dienstag den Alarmzustand – die Vorstufe zum Notstand – für das Land.

Oppositionsführer Juan Guaidó rief zum landesweiten Massenprotest gegen das Desaster bei der Stromversorgung aus. Er macht fehlende Wartung, Missmanagement und Korruption für den seit vergangenen Donnerstag anhaltenden Blackout verantwortlich.

Schlamperei oder Hacker?

Das Maduro-Regime hingegen behauptet, ein Hackerangriff aus den USA auf die Computerzentrale des Wasserkraftwerks am Guri-Stausee habe die Stromausfälle herbeigeführt. Inzwischen habe es auch zwei Festnahmen wegen versuchter Sabotageakte im Guri-Wasserkraftwerk gegeben. Die Wiederherstellung der Stromversorgung geht unterdessen nur schleppend voran, immer wieder gibt es Rückschläge.

Washington kündigte am Dienstag an, alle noch verbliebenen US-Diplomaten aus Venezuela abzuziehen, weil sich die Lage dort immer weiter verschlechtere. US-Außenminister Mike Pompeo machte Russland und Kuba für die Krise in Venezuela mitverantwortlich. Moskau und Havanna gewährten dem Maduro-Regime Rückendeckung und versuchten, andere Länder davon abzuhalten, sich hinter die legitimen Anliegen der demokratischen Opposition zu stellen. (DPA, Reuters)

