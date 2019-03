Brexit: Die letzten Optionen

Verschobener Brexit

Rein formal wäre die Verschiebung des Brexit eine Petitesse. Ein Ansuchen aus London, ein einstimmiger Beschluss der 27 verbleibenden Mitgliedstaaten in Brüssel, fertig ist die Sache. In der politischen Wirklichkeit jedoch ist der Aufschub des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs an zahlreiche Bedingungen seitens der Union geknüpft, deren Erfüllung dasselbe britische politische System, welches seit mehr als zweieinhalb Jahren an einer sachorientierten Lösung scheitert, nun binnen weniger Tage garantieren müsste. Und selbst wenn Premierministerin Theresa May nächste Woche ein klares und mit entsprechender Mehrheit im Parlament in Westminster unterfüttertes Angebot zum Europäischen Rat nach Brüssel mitbringt, würden die anderen 27 Staats- und Regierungschefs kaum einen Aufschub des Brexit gewähren, der über die Europawahlen hinausgeht (die Wahlen finden von 23. bis 26. Mai statt).