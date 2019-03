Kneissl sagt Syrien elf Millionen zu

Tunis/Wien. Diese Woche vor genau acht Jahren begann der Volksaufstand gegen Syriens Diktator Bashar al-Assad. Und noch immer wird in dem verwüsteten Bürgerkriegsland gekämpft, gehungert und gestorben. Die Hälfte der Bevölkerung ist auf der Flucht. Fünf Millionen Menschen im Land haben kein festes Dach mehr über dem Kopf. 5,6 Millionen brachten sich jenseits der Landesgrenzen in Sicherheit, die meisten in Nachbarstaaten, viele auch in Europa.

Am Donnerstag kommen in Brüssel auf Einladung von EU und der UNO zum dritten Mal Repräsentanten von mehr als 85 Nationen und Organisationen zu einer Syrien-Geberkonferenz zusammen. 2018 Jahr versprachen sie 6,2 Milliarden Dollar, diesmal hoffen die Organisatoren auf zehn Milliarden. Außenministerin Karin Kneissl wird elf Millionen Euro zusagen, sechs davon für Entminungsprogramme, zwei für Flüchtlingsbetreuung in Jordanien und dem Libanon, eine Million Euro für ein Wasserprojekt, zwei für den den EU-Madad-Fonds für Nahost.

Das Ende des „Islamischen Kalifates“ auf syrischem und irakischem Land ist nur noch Frage von Tagen. Mehr als 3000 IS-Kämpfer kapitulierten in den vergangenen drei Tagen und verließen ihre letzte Bastion, Baghuz. Trotzdem ist die Gefahr durch den IS keineswegs gebannt, warnte kürzlich Joseph Votel, Chef der US-Spezialkräfte in Syrien und Irak. Die meisten IS-Anhänger, die derzeit aus dem Kampfgebiet gebracht würden, seien „verstockt und radikalisiert“, erklärte der 61-Jährige.

Derweil kommt der Wiederaufbau des zerstörten Landes nur sehr langsam voran. Ein Drittel aller Wohnungen sowie die Hälfte aller Schulen, Universitäten und Krankenhäuser sind beschädigt oder zerstört. Die Weltbank schätzt die Kosten auf mindestens 320 Milliarden Euro. Doch weder Damaskus noch seine Verbündeten Russland und Iran können den Wiederaufbau alleine schultern.

Dilemma für Europa

Europa bringt dies in ein Dilemma. Findet sich Brüssel mit dem Despoten Bashar al-Assad ab und lässt die Hilfsgelder fließen, werden dennoch viele der rund eine Million Syrer, die in der EU Zuflucht gefunden haben, aus Angst vor ihrem Regime nicht zurückkehren. Blockieren die Europäer die Aufbau-Milliarden, bis ein „glaubwürdiger Übergang weg von Bashar al-Assad“ stattfindet, werden große Teile Syriens noch lange unbewohnbar bleiben.

Die Befürworter dieser harten Linie berufen sich auf Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates vom Dezember 2015. An einen schrittweisen Machtverzicht Assads ist heute nicht mehr zu denken. Der Diktator ist Sieger auf dem Schlachtfeld – mit ein Grund, warum die Anti-Assad-Front in Europa bröckelt. Vor allem süd- und osteuropäische Staaten plädieren für eine pragmatischere Linie, weil sie das Thema stärker durch die Linse der Asylpolitik betrachten.

Wortführer ist die Regierung Italiens, die eine Kooperation mit Damaskus für unabdingbar hält, bei der Flüchtlingskrise genauso wie bei der Fahndung nach IS-Terroristen. Polens Vize-Außenminister Andrzej Papierz durchbrach als erster EU-Politiker die europäische Kontaktsperre und reiste im vergangenen August nach Damaskus. Dort versprach er den Bau von hundert Wohnungen für Flüchtlingsfamilien, die gegenwärtig noch im Libanon leben. (m.g/cu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)