Lawrow traf in Wien venezolanischen Außenminister

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat am Donnerstag in Wien seinen venezolanischen Amtskollegen Jorge Arreaza getroffen. Das Treffen fand zu Mittag am Rande der Sitzung der UN-Kommission für Suchtmittel in der UNO-City statt, bestätigte ein Sprecher der russischen Botschaft gegenüber der "Presse". Es habe ungefähr eine halbe Stunde gedauert.

Russland steht im venezolanischen Machtkampf hinter Staatschef Nicolas Maduro, während die USA und viele westliche Staaten einschließlich Österreich den selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó unterstützen. Ein tagelanger Stromausfall hatte weite Teile des südamerikanischen Landes lahmgelegt. Im seit Wochen andauernden Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó war der Kollaps der Energieversorgung schnell zum Politikum geworden.

Bei einem anschließenden Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe Lawrow die russische Position dargelegt, dass Maduro weiter der rechtmäßige Präsident Venezuelas sei, sagte der Botschaftssprecher der "Presse". Bei dem 40-minütigen Gespräch hätten sich Lawrow und Van der Bellen auch über die Ukraine unterhalten.

Der Bundespräsident sollte am Donnerstag auch den bolivianischen Präsidenten Evo Morales empfangen, der ebenfalls an der UN-Drogenkonferenz teilnahm.

(APA/red.)