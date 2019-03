Österreich will Minenräumung in Syrien vorantreiben

Außenministerin Karin Kneissl will die Minenräumung in Syrien systematisch voranbringen. "Es sollen keine Eintagsfliegen, keine isolierten Aktionen sein", sagte Kneissl am Donnerstag am Rande der Brüsseler Syrien-Konferenz .

Sie habe nicht den Eindruck von Ermüdungserscheinungen bei den Geldgebern. "Es ist allen klar, dass Hilfe vor Ort sinnvoll ist, politisch, nicht nur humanitär", sagte Kneissl nach der Konferenz.

Österreich stellt insgesamt elf Millionen Euro für Syrien, Jordanien und Libanon bereit. Man werde massiv ins Entminungsprogramm einsteigen, kündigte Kneissl an. "Ich sehe das als ganz wesentlichen Beitrag auch Österreichs als UNO-Amtssitz." Wien hatte sich schon für die Ottawa-Konvention gegen Anti-Personenminen eingesetzt.

Mit dem in Slowenien angesiedelten International Trust Fund (ITF) sollen zunächst in Nordostsyrien Mienen geräumt werden, und zwar in Gebieten, die unter der Kontrolle kurdischer Verbände und der Anti-IS-Allianz stehen. Dann wolle Österreich auch in anderen Landesteilen tätig werden, dies sei aber abhängig von Zugangsmöglichkeiten und den politischen Umständen im Land, sagte die Außenministerin. Mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF solle für das Minenproblem auch in Flüchtlingslagern ein Bewusstsein entwickelt werden.

Deutschland kündigte an, seinen Beitrag zur humanitären Hilfe der UNO für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in der Region um 1,44 Milliarden Euro aufzustocken. "Damit sind wir der zweitstärkste Geldgeber in der Region", sagte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller und forderte andere Länder dazu auf, ebenfalls mehr zu leisten. Aus Diplomatenkreisen hieß es, es könne nicht sein, dass nur zehn Geber 90 Prozent der Hilfe leisteten.

Vereinte Nationen brauchen knapp neun Milliarden Dollar

Die UNO beziffert die dieses Jahr nötigen Mittel für die Versorgung von Millionen Syrien-Flüchtlingen in- und außerhalb des Krisenlandes auf rund 8,8 Milliarden Dollar (7,8 Milliarden Euro). Im vergangenen Jahr blieb die Syrien-Geberkonferenz weit hinter den Erwartungen: Statt von der UNO erhoffter acht Milliarden Dollar kamen für 2018 nur rund 4,4 Milliarden Dollar zusammen.

Diskussionen gab es bei der Konferenz über die Flüchtlingsrückkehr. Libanons Innenministerin Raya Haffar El Hassan machte in einem TV-Interview klar, dass die Flüchtlinge aus Syrien eine zunehmende Belastung für ihr Land darstellten. Dem Nachrichtensender n-tv sagte sie, man hoffe, dass die syrischen Flüchtlinge bald zurückkehrten. "Das setzt voraus, dass es eine politische Lösung gibt." Im Libanon, der nur gut sechs Millionen Einwohner hat, leben rund 1,3 Millionen syrische Flüchtlinge.

Kneissl sagte, die Haltung des Libanon sei nachvollziehbar, dort würden bereits mehr Kinder aus syrischen Familien auf die Welt kommen als aus libanesischen Familien, und die Infrastruktur des Landes sei absolut überlastet. Aber "es kann alles immer nur eine freiwillige Rückkehr sein", betonte Kneissl. Auch in Gebieten Syriens mit lokalen Waffenstillständen seien Frieden, Stabilität und Sicherheit noch nicht vorhanden.

Mehrere Regierungen forderten auf der Konferenz, ein Sondertribunal für Syrien einzurichten. nen. Viele Gruppen im Libanon, in Syrien und Jordanien sammelten bereits Beweise, sagte Kneissl. "Man hat Daten und Archive. Das wird systematisch aufgearbeitet werden müssen."

