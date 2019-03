Pro-Maduro-Gipfel in Wien

Wien. Es war eine dieser Konferenzen in der Wiener UNO-City, die zwar hochkarätig besetzt sind, von denen aber kaum jemand Notiz nimmt. Mehr als 30 Minister aus aller Herren Länder strömten zur 62. Sitzung der UN-Suchtmittelkommission an die Donau. Unter ihnen waren auch die Außenminister Russlands (Sergej Lawrow) und Venezuelas (Jorge Arreaza); sie nutzen die Gelegenheit für ein halbstündiges bilaterales Gespräch. Das bestätigte ein Sprecher der russischen Botschaft in Wien auf Anfrage der „Presse“.

Über den Inhalt der Unterredung konnte er keine Auskunft geben. Nach seiner Rede vor der UN-Versammlung begab sich Lawrow in die Hofburg zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Ihr 40-minütiges Gespräch drehte sich vor allem um die Ukraine. Van der Bellen regte einen ukrainisch-russischen Gefangenenaustausch an, um endlich auch die Freilassung des Filmregisseurs Oleh Senzow zu erreichen. Ähnliches hatte am Dienstag auch Außenministerin Karin Kneissl in Moskau gefordert. Vergeblich. In Wien kamen Van der Bellen und Lawrow zum Schluss, dass vor der ukrainischen Präsidentenwahl am 31. März ohnehin keine Bewegung zu erwarten sei.

Auf ihrer Gesprächsliste stand auch Venezuela. Lawrow wiederholte dabei den russischen Standpunkt: unverbrüchliche Unterstützung für Staatschef Nicolás Maduro. Österreich und die meisten Europäer stehen auf der Seite von Oppositionsführer Guaidó, der sich am 23. Jänner als Vorsitzender des Parlaments zum Übergangspräsidenten ausgerufen hat und angesichts krasser Unregelmäßigkeiten bei der letzten Präsidentenwahl einen neue Urnengang fordert.

„Stromkrieg“ beendet

Am Donnerstag ging in Venezuela nach fast einer Woche der Strom wieder an. Maduro ließ dies als „Sieg im Stromkrieg“ feiern. Er hatte die USA und die Opposition für den Stromausfall verantwortlich gemacht.

Van der Bellen hatte am Donnerstag eine zweite Gelegenheit, lateinamerikanische Themen zu besprechen. Nach der Drogensitzung in der UNO-City schaute auch Boliviens linker Präsident, der frühere Koka-Bauer Evo Morales, bei ihm vorbei. (cu/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)