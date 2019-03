„Cosa Nostra ist organisiert wie ein Staat“

Die Presse: Festnahmen von Mafiosi häufen sich in Sizilien: Wie stark ist die sizilianische Mafia, die Cosa Nostra, heute noch?



Francesco Lo Voi: Sie ist nicht mehr so mächtig wie früher, sie hatte heftige Schläge zu erleiden. Trotzdem ist die Mafia weiterhin aktiv und vital. Denn die Cosa Nostra hat eine lange Tradition und eine feste Struktur. Sie ist organisiert wie ein Staat: mit eigenem Volk – die „Ehrenmänner“ –, eigenem Territorium – vorwiegend Sizilien – und eigenen Gesetzen.



Gerade erst wurde in der sizilianischen Stadt Trapani ein Lokalpolitiker festgenommen, dem Mafia-Verbindungen vorgeworfen werden. Wie groß ist der Einfluss der Cosa Nostra auf die Politik?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)