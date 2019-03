Liberale triumphiert mit "Ruf nach Veränderung"

Bratislava. „Die Stimmen, die ich bekommen habe, sehe ich als einen Ruf nach Veränderung.“ Mit diesen Worten feierte Zuzana Čaputová vor TV-Kameras ihren klaren Sieg in der ersten Runde der slowakischen Präsidentenwahl. Mit 40,6 Prozent der Stimmen erreichte die 45-jährige Bürgeranwältin nach dem Sonntagmittag verkündeten offiziellen Wahlergebnis einen deutlichen Vorsprung auf EU-Kommissar Maroš Šefčovič. Der 52-jährige Vizepräsident der EU-Kommission schaffte es mit 18,7 Prozent in die Stichwahl am 30. März.

Čaputová gratulierte dem parteilosen, aber von den regierenden Sozialdemokraten unterstützten Berufsdiplomaten zu seinem zweiten Platz. Sie sei erleichtert, dass damit der Einzug eines Extremisten in die Stichwahl verhindert werden konnte. Tatsächlich schied der rechtspopulistische Höchstrichter und Ex-Justizminister Štefan Harabin mit 14,3 Prozent ebenso aus dem Rennen wie der Rechtsextremist Marian Kotleba mit 10,4 Prozent.

Anders als die proeuropäischen Kandidaten Čaputová und Šefčovič hatten Harabin und Kotleba im Wahlkampf vor allem die EU-Flüchtlingspolitik kritisiert. Politik-Experten in Bratislava (Pressburg) meinen übereinstimmend, dass der bisher minderheitenfreundlich agierende Šefčovič nun versuchen könnte, die Wähler dieser beiden ausgeschiedenen Kandidaten anzusprechen. In seinen ersten Stellungnahmen nach der Wahl sandte Šefčovič sogleich deutliche Signale an das konservative und nationalistische Lager aus: Er wolle diese Wähler nach dem Ausscheiden ihrer Kandidaten nicht verurteilen, sondern ihnen eine „bessere und kultiviertere Alternative“ anbieten, erklärte er. Ungewohnt klar bekannte er sich zu den „traditionellen Werten“ wie Sprache, Religion und Familie, die die Slowakei stark gemacht hätten.

Die von den Bischöfen und konservativen Kreisen wiederholt für ihre Toleranz gegenüber Abtreibung und sexuellen Minderheiten kritisierte Čaputová unterstrich nach ihrem Wahlerfolg ihre Haltung: Ein Kandidat könne authentisch sein und müsse nicht den Wortschatz von Populisten übernehmen, um Erfolg zu haben.

Die Wahl wurde beeinflusst vom Mord am Investigativjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten vor einem Jahr. Der 27-Jährige hatte über Verbindungen dubioser Unternehmer zu Regierungsmitarbeitern recherchiert. Sein posthum veröffentlichter letzter Artikel löste Massenproteste und den Sturz der Regierung von Langzeitpremier Robert Fico aus.

Hilfe durch Protestbewegung

Čaputová war es gelungen, sich zur Hoffnungsträgerin eines großen Teils dieser Protestbewegung zu machen. Auch der mit den Demonstranten sympathisierende bisherige Staatspräsident Andrej Kiska, der selbst nicht mehr kandidierte, warb für die Wahl Čaputovás. Der katholische Erzbischof Ján Orosch bezeichnete es hingegen als „schwere Sünde“, „diese ultraliberale Kandidatin“ zu unterstützen.

