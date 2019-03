Neuseeland: "In unseren Herzen ist eine Leere"

Christchurch. Es sind die Tage der Blumensträuße, der Kerzen, der Plüschtiere, der handgeschriebenen Zettel. An vielen Orten in der 350.000-Einwohner-Stadt Christchurch wird der 50 Todesopfer des rechtsextremistischen Anschlags auf zwei Moscheen gedacht. Viele Einwohner zieht es zur al-Nour-Moschee. Allein hier erschoss der rechtsextreme Attentäter am Freitag 42 Menschen. Bei dem Gotteshaus hängt ein Zettel mit der Botschaft: „Das ist eure Heimat. Ihr hättet hier sicher sein sollen. Mit Liebe für unsere muslimische Gemeinschaft.“ Dazu viele Namen und ein Dutzend Herzchen.

Eines der Opfer ist Khaled Mustafa aus Syrien. Seine Familie hat gehofft, nach all dem Leid in Syrien eine sichere neue Heimat gefunden zu haben. Jetzt ist der Vater tot. Hamza, einer der Söhne, gilt als vermisst. Zaid, ein anderer Sohn, musste wegen seiner Schusswunden sechs Stunden lang operiert werden. Zu den Toten gehört auch Haji-Daud Nabi, der schon vor vier Jahrzehnten aus Afghanistan eingewandert ist. Er wurde 71. Nach Berichten Überlebender warf sich der Mann in die Schusslinie, um andere zu retten. Auch Atta Elayyan (33) starb im Kugelhagel. Er war Torwart von Neuseelands Futsal-Nationalmannschaft, einer Fußballvariante. Ein Teamkollege sagt nun: „In unseren Herzen ist eine große Leere.“

Jüngstes Opfer: Drei Jahre alt

Laut einer – noch inoffiziellen – Liste der Behörden ist das jüngste Todesopfer drei Jahre alt, das älteste 77. Noch aber sind nicht alle identifiziert. Bis Mittwoch wird es vermutlich dauern, bis die Polizei die Leichname freigegeben hat.

Neuseelands Premierministerin, Jacinda Ardern, kam am Wochenende mit ihrem Lebensgefährten und der kleinen Tochter nach Christchurch, um mit den Menschen in der Stadt der Opfer zu gedenken: „Neuseeland ist in Trauer vereint“, sagte sie. Ardern sprach von einem Terrorakt und bestätigte, dass in ihrem Büro neun Minuten vor der Tat ein E-Mail des Attentäters eingegangen war, mit dessen rechtsextremer, 74 Seiten langer Kampfschrift. In der Nachricht habe es keine Hinweise auf den Tatort gegeben – nichts, womit man das Massaker noch hätte verhindern können, sagte sie. Insgesamt sei das Pamphlet an mehr als 30 Adressaten versandt worden.

Der 28-jährige Australier, der nach dem Überfall auf die Moscheen verhaftet worden war, wurde am Wochenende dem Richter vorgeführt. Der Rechtsextremist hatte den Terrorangriff mit einer Helmkamera mitgefilmt und live ins Internet übertragen. Laut Polizei führte er fünf Schusswaffen mit sich, darunter halb automatische Waffen und Schrotflinten.

Als eine erste Maßnahme kündigte Premierministerin Ardern eine Verschärfung des Waffenrechts an. So werde ein Verbot halb automatischer Waffen erwogen. In der Vergangenheit scheiterten strengere Gesetze am Widerstand der Waffenlobby, die sich auf die ausgeprägte Jagdkultur des Landes stützen konnte.

„Trump ist kein Rassist“

Papst Franziskus drückte beim Angelusgebet am Sonntag seinen Schmerz wegen des Attentats in Christchurch aus. Er sei den „muslimischen Brüdern“ nahe, sagte er vor den Gläubigen in Rom.

Die US-Regierung wies unterdessen jeden Versuch zurück, US-Präsident Donald Trump mit dem Attentat in Verbindung zu bringen. „Der Präsident ist kein weißer Rassist. Ich weiß nicht, wie oft wir das noch sagen müssen“, erklärte der diensthabende Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney. Trump hatte das „schreckliche Massaker“ verurteilt. Der verhaftete Attentäter hatte in seinem Pamphlet Trump als ein „Symbol der wiedererwachten weißen Identität“ bezeichnet, aber auch erklärt, er unterstütze Trumps Politik nicht. (DPA/Reuters/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2019)