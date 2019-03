Drei Tote nach Schüssen in Straßenbahn in Utrecht: Verdächtiger festgenommen

Der Mann, der verdächtigt wird, in Utrecht drei Menschen erschossen und fünf weitere verletzt zu haben, ist festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Es soll sich um den 37-jährigen Türken handeln, nach dem am Montagabend gefahndet wurde und der unmittelbar nach den Schüssen geflüchtet war.

Der Mann wird verdächtigt, in einer Straßenbahn in der niederländischen Stadt Utrecht drei Menschen getötet zu haben. Fünf weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt, drei davon sollen sich in ernstem Zustand befinden. Bürgermeister Jan van Zanen sagte: "Es ist heute ein schwarzer Tag für unsere Stadt Utrecht." Die Behörden sprachen von einem terroristischen Akt als mögliches Motiv - aber auch eine Beziehungstat wird nicht ausgeschlossen.

Die Polizei hatte zuvor ein Foto des Mannes aus der Straßenbahn veröffentlicht. Wer den Gesuchten sehe, solle sich ihm nicht nähern, twitterte die Polizei. Das Foto des Verdächtigen wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Tat wurde nach Angaben der Polizei ein zweiter Verdächtiger festgenommen. Es sei aber unklar, inwieweit er beteiligt gewesen sei. Der Vorwurf laute auf Verdacht des Totschlags mit einem terroristischen Motiv.

Terrorakt oder Beziehungstat?

Über das Motiv des Täters wurde zunächst weiter gerätselt. Rutger Jeuken vom niederländischen Innenministerium sagte am Abend, die Spuren deuteten auf ein terroristisches Motiv hin, man könne jedoch auch andere Motive nicht ausschließen. Am Nachmittag hatte ein Polizeisprecher gesagt: "Es könnte auch sein, dass es eine Beziehungstat ist." Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hatte zunächst von einem "Anschlag" gesprochen.

Türkische Medien schreiben von einem familiären Hintergrund. Der Täter habe auf eine Verwandte geschossen und später auf Menschen, die der Frau zur Hilfe kommen wollten, meldete die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf Verwandte des Flüchtigen. Das deckt sich auch mit der Aussage eines Zeugen.

Der Fluchtwagen des Täters sei verlassen gefunden worden, wie der niederländische Rundfunk NOS berichtete. Nach Angaben der Polizei war das Auto zuvor gestohlen worden. Darüber hinaus werde an der abgesperrten Straße Beweismaterial aus einer Wohnung gesichert. Bei einem weiteren Polizeieinsatz in einem anderen Wohngebäude auf der anderen Seite des Tatorts seien angeblich zwei Menschen festgenommen worden, berichtete ein Reporter des Senders.

Entwarnung in Utrecht

Für die Bewohner Utrechts gab es am späteren Nachmittag erste Entwarnung. Die Menschen in der Stadt, die zuvor aufgerufen worden waren, in den Häusern zu bleiben, könnten wieder auf die Straße gehen, teilte die Polizei mit.

Die Schüsse waren gegen 10.45 Uhr in einer Straßenbahn im Westen der Stadt gefallen. Tatort war der Platz des 24. Oktober, ein Verkehrsknotenpunkt in der Stadt. Pieter-Jaap Aalbersberg von der Anti-Terror-Behörde NCTV erklärte später bei einer Pressekonferenz, dass an mehreren Orten in Utrecht Schüsse gefallen seien. Dies wurde später von der Anti-Terror-Behörde NCTV wieder dementiert. Für Schüsse an weiteren Orten gebe es keine Bestätigung, korrigierte die Behörde ihren Chef.

Stillstand in Utrecht

Die Universität und die Moscheen von Utrecht hatten am Montag nach dem Vorfall geschlossen. "Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan", sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt. Auch die Universität von Utrecht riegelte ihre Gebäude ab. Der Hauptbahnhof in Utrecht stand still, Züge durften weder ein- noch ausfahren. Utrecht ist die viertgrößte Stadt der Niederlande mit etwa 350.000 Einwohnern.

Auch in Deutschland verstärkte die Polizei an der Grenze zu den Niederlanden ihre Kontrollen an Straßen und in Zügen. Die Gemeinde Utrecht richtete eine Telefon-Hotline ein.

Augenzeuge: Hatte es auf eine Frau abgesehen

Laut einem Augenzeugen hatte es der Täter gezielt auf eine Frau abgesehen. Wie Daan Molenaar im NOS Radio sagte, befand er sich im vordersten Teil der Straßenbahn, als die Schüsse im hinteren Teil fielen. Nach dem Stoppen der Bahn habe er zunächst eine auf dem Boden liegende Frau bemerkt, der andere Fahrgäste hätten helfen wollen.

Zunächst habe er an einen Unfall gedacht. "Ich hatte noch immer diesen Eindruck, als ich sah, dass sie weggeschleppt wurde." Aber plötzlich sah er jemanden mit gezückter Pistole gezielt auf die Gruppe zulaufen. "Es sah so aus, als ob er diejenige noch einmal angreifen wollte oder vielleicht die Menschen, die ihr halfen." Währenddessen suchten Passanten hinter geparkten Autos Schutz, wie in einem amerikanischen Westernfilm.

An das Aussehen des Täters konnte sich der Augenzeuge nicht genau erinnern. "Er wirkte recht jung und hatte eine Jacke an. Aber sein Gesicht würde ich nicht wiedererkennen."

Niederlande bisher kein Ziel von Terror

Anders als in vielen Nachbarländern sind die Niederlande in den vergangenen Jahren von Terroranschlägen verschont geblieben. In den vergangenen Monaten gab es allerdings eine Reihe bedrohlicher Vorfälle.

So vereitelte die niederländische Polizei erst im September nach eigenen Angaben einen großen Anschlag. In den Städten Arnheim und Weert wurden sieben Verdächtige festgenommen, die einen islamistischen Anschlag auf eine Großveranstaltung geplant haben sollen. In den Wohnungen der Verdächtigen fanden die Ermittler große Mengen an Materialien zur Herstellung von Bomben, darunter hundert Kilogramm Dünger.

Ende August war ein 19-jähriger Afghane mit Wohnsitz in Deutschland am Amsterdamer Bahnhof mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Zwei US-Bürger wurden dabei schwer verletzt. Die Ermittler gehen von einem "terroristischen" Motiv aus.

Utrecht Mit rund 353.000 Einwohnern ist sie die viertgrößte Stadt des Landes. 142.000 Utrechter haben einen Migrationshintergrund - 49.000 aus westlichen und 93.000 aus anderen Ländern. Seit den Kommunalwahlen im März 2018 ist die grüne Partei GroenLinks stärkste Partei in Utrecht. Allerdings zog bei der Wahl erstmals auch die Freiheitspartei (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Stadtrat ein. Nach offiziellen Angaben haben 60 Prozent der Berufstätigen in der historischen Universitätsstadt ein hohes Bildungsniveau, mehr als 20 Prozent von ihnen arbeiten im Gesundheitssektor.

