Attentäter von Christchurch reiste Kreuzrittern nach - auch nach Österreich

Immer mehr Details über den rechtsextremen Attentäter, der in Christchurch bei einem auf zwei Moscheen von Christchurch 49 Menschen getötet hat, werden bekannt. So dürfte der mutmaßliche Terrorist Brenton Tarrant regelrecht besessen gewesen sein von Kreuzrittern und deren Feldzügen. Er besuchte in den vergangenen Jahren mehrmals historische Schlachtstätten in Europa, wo Gefechte gegen Muslime und Osmanen stattgefunden hatten. Seine Reisen führten ihn offenbar auch nach Österreich, wie Fotos auf seinem Facebook-Profil zeigen.

Wie das deutsche Online-Medium t-online.de berichtet, dürfte Tarrant mittelalterlichen Kriegsherren nachgereist sein, die er für Retter des Abendlands hielt. Im Jahr 2016 war er in Israel, etwas später dann auch in Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Auch in der Türkei hielt er sich vor drei Jahren für längere Zeit auf.

2017 brach Tarrant nach Westeuropa auf. Im November 2018 kehrte er auf den Balkan zurück, wo er sich in Bulgarien, Rumänien und Ungarn aufhielt. Mindestens zweimal dürfte Tarrant in Wien gewesen sein, auch nach der Rumänien-Station in der Adventszeit 2018. In Wien besuchte er das Militärhistorische Museum, das eine eigene Abteilung der Zeit der Türkenkriege widmet. Auch der Nationalbibliothek in der Hofburg stattete er eine Visite ab.

Eine andere Verbindung zu Wien findet sich in einem weiteren bizarren Detail: Tarrant hatte auf die Waffen auf seiner Sammlung - die auch auf dem grausamen Video zu sehen waren, Namen von Schlachten in Europa gegen die Araber und die Osmanen geschrieben. Zwei der Namen sind Ernst Rüdiger von Starhemberg, der Stadtkommandanten Wiens zum Zeitpunkt der Zweiten Türkenbelagerung 1683, sowie Șerban I. Cantacuzino. Cantacuzino hatte auf osmanischer Seite 1683 bei der Belagerung Wiens teilnehmen müssen, aber heimlich Informationen zur Versorgungslage und den Plänen der Türken in die Stadt bringen lassen.

Der Facebook-Auftritt Tarrants zeigt außerdem Fotos aus dem im Mittelalter sehr bedeutenden Städtchen Friesach in Kärnten und dem Wappensaal des Landeshauses Klagenfurt. Auch die Krimmler Wasserfälle, die höchsten Wasserfälle Österreichs, besuchte Tarrant und fuhr zudem nach Salzburg und Innsbruck. Auch nach Deutschland führte ihn die Reise. Ein paar der Fotos zeigen das Schloss Neuschwanstein in Bayern.

Tarrants Facebook-Account ist mittlerweile gelöscht, genauso wie sein Instagram-Auftritt. Die Recherche des deutschen Mediums erfolgte via Internet-Archive. Eine Bestätigung, dass Tarrant alle geposteten Fotos selbst gemacht hat, gibt es nicht. Allerdings bestätigten bereits mehrere Länder bestätigt, Ziel von Tarrants Reisen gewesen zu sein.

