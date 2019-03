Wie ein Präzedenzfall aus dem Jahr 1604 den Brexit blockiert

Zehn Tage noch, dann sollte Brexit endlich vollzogen und damit Geschichte sein. Doch selbst wenn Premierministerin Theresa May eine Mehrheit für ihren Deal mit der EU im Parlament fände - sie kann ihn innerhalb dieser Frist nicht im Unterhaus zur Abstimmung bringen. Dafür hat der extrovertierte Parlamentspräsident John Bercow gesorgt, der sich dabei auf das traditionelle Regelbuch "Erskine May" beruft.

Bercow hatte am Montag deutlich gemacht, dass das bereits zwei Mal vom Unterhaus abgelehnte Brexit-Vertragspaket den Abgeordneten nur mit "substanziellen Änderungen" ein weiteres Mal vorgelegt werden darf. Er stützt seine Entscheidung auf einen Präzedenzfall vom 2. April 1604. Recherchen des "Daily Telegraphs" zeigen, in der britischen Geschichte wurde diese Regel erst zwölf Mal angewandt - zuletzt 1920.

Das offizielle Parlaments-Regelbuch "Erskine May", wurde 1844 von einem Verfassungsexperten gleichen Namens (mit Vornamen Thomas) publiziert. Es liegt mittlerweile in der 24. Ausgabe vor. Auf Seite 397 befindet sich der besagte Passus, der sich auf jenen Fall im Jahr 1604 bezieht.

Die Session dauert noch bis Sommer

Diese Regel hat Bercow aber nicht alleine "entdeckt". Er antwortete mit seiner Weigerung, denselben Deal noch einmal zur Abstimmung zu bringen, auf Anfragen mehrere Abgeordneter. Der Punkt tauchte bereits letzte Woche in einem Abänderungsantrag eines Labour-Mandatars auf. Der Antrag war zwar abgelehnt worden, doch das Hindernis lag offen da.

Im "Erskine May" steht, dass ein Gesetzesvorschlag innerhalb einer "Session" des Parlaments nicht zwei Mal in ähnlicher Form zur Abstimmung gebracht werden. Eine "Session" ist ein Zeitraum von meist einem Jahr von Frühling zu Frühling im britischen Parlament. Im Moment läuft allerdings eine Zwei-Jahres-Session, die am 21. Juni 2017 begonnen hat und noch bis Ende des Sommers 2019 läuft. Theoretisch könnte das Parlament die Regel durch eine Abstimmung selbst außer Kraft setzen. Doch die Zeit drängt und ob es dafür eine Mehrheit gibt, ist fraglich.

"Brexit-Zerstörer"

Bercow wird wegen der Anwendung der 415 Jahre alten Regel vor allem von der konservativen britischen Boulevardpresse heftig angegriffen. Der "Daily Express" nannte ihn am Dienstag auf der Titelseite einen "Brexit-Zerstörer", die "Daily Mail" sprach von einem "Akt der Sabotage". Die "Sun" titelte überhaupt gleich: "Bercow kann uns mal".

Die britische Regierung hatte es eilig, wollte eigentlich am Mittwoch erneut abstimmen lassen, damit sich ein Brexit bis Ende nächster Woche noch ausgeht. Jetzt steckt sie in einer Sackgasse. Ausgeschlossen sei jedenfalls, Königin Elizabeth in das Verfahren einzuschalten. Ein durch die Monarchin angeordneter vorzeitiger Wechsel zu einer neuen Sitzungsperiode des Parlaments war als Möglichkeit ins Gespräch gebracht worden.

Sollte die Regierung einen Vorschlag einbringen, der sich von dem unterscheide, der am 12. März vom Unterhaus abgelehnt worden sei, wäre das "vollkommen in Ordnung", so Bercow. Doch für substanzielle Änderungen bedürfe es wahrscheinlich neuer Zugeständnisse der EU. Diese Woche dürfte es also kein neues Votum im Parlament in London geben.

Die Verlängerung des Brexits wird wahrscheinlicher

Bereits am Donnerstag wird May mit anderen Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel in Brüssel erwartet. Sie wollte dann eine Verlängerung der Austrittsfrist beantragen, die am 29. März eigentlich endet. Das hatte das Parlament vergangene Woche beschlossen. May hatte dem Parlament eine kurze Verlängerung bis Ende Juni in Aussicht gestellt, für den Fall, dass der Deal vorher noch angenommen wird.

Spekuliert wird aufgrund der Bercowschen Entscheidung nun, dass May nun doch einen langen Aufschub beantragen könnte, mit der Option, abzukürzen, sollte sie doch noch irgendwie eine Mehrheit im Parlament bekommen. Eine Verschiebung des Brexits muss von den EU-Staats- und Regierungschefs einstimmig beschlossen werden.

Die EU will einer Brexit-Verschiebung nur zustimmen, wenn Großbritannien einen klaren Plan für das weitere Vorgehen vorlegt, das war sowohl aus der Kommission als auch von Vertretern der verbleibenden 27 EU-Staaten zu hören. EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) vermisst Klarheit auf britischer Seite. "Die Briten wissen immer noch nicht, was sie wollen", sagte er Dienstag vor dem EU-Rat in Brüssel. Angesprochen auf mögliche Szenarien wie eine kurze oder längere Verlängerung der Austrittsfrist erklärte er: "Zunächst müssen sie was vorlegen, über das die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag beraten können. Klar ist, jeder will einen No Deal-Brexit verhindern. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn die Unsicherheit bleibt".

Wenn die EU-Staaten einem britischen Antrag auf Verschiebung des Austrittsdatums nicht einstimmig zustimmen, könnte es am 29. März zu einem ungeregelten Brexit kommen. An diesem Tag endet die im EU-Vertrag vorgesehene Zwei-Jahres-Frist für den britischen Austritt. Ein ungeregelter Brexit kann demnach nur noch gestoppt werden, wenn das Austrittsgesuch zurückgezogen oder ein Antrag auf eine Fristverlängerung eingereicht wird.

(APA/Reuters/klepa)