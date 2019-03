Rio de Janeiro. Andere Staatschefs würden zum Auftakt ihrer ersten Staatsvisite vielleicht dem Parlament die Ehre erweisen, dem obersten Gericht oder dem Opernhaus. Jair Bolsonaro besuchte am ersten Tag in Washington die CIA-Zentrale. Also ausgerechnet jene Schaltzentrale, in der die meisten der lateinamerikanischen Militärputsche des 20. Jahrhunderts orchestriert worden waren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.03.2019)