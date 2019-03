Lebenslang für Radovan Karadžić

Belgrad/Den Haag. Mit ausdrucksloser Miene vernahm der weißhaarige Angeklagte seinen Urteilsspruch. Der in erster Instanz vor dem UN-Tribunal 2016 wegen Völkermords noch zu 40 Jahren verurteilte Radovan Karadžić hatte in der Berufung vor der Nachfolgeorganisation MICT auf Freispruch gehofft. Doch stattdessen wurde Bosniens einstiger Serbenführer am Mittwoch in Den Haag wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil in erster Instanz sei der Schwere der von Karadžić begangenen Verbrechen nicht gerecht geworden, begründete der dänische Richter Vagn Joensen die Erhöhung des Strafmaßes.

Massaker in Srebrenica

Fast alle Einsprüche des 73-jährigen Angeklagten gegen seine Verurteilung in erster Instanz wegen des seiner Meinung „unfairen Verfahrens“ hatten seine Richter im Berufungsverfahren als unbegründet zurückgewiesen. Stattdessen bekräftigten sie die direkte Verantwortung des früheren Präsidenten der von ihm proklamierten Republika Sprska für die von den bosnisch-serbischen Truppen im Bosnienkrieg (1992 bis 1995) begangenen Kriegsverbrechen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Karadžić als der politische Führer der bosnischen Serben den im Juli 1995 an rund 8000 Männern in der Muslimenklave Srebrenica begangenen Völkermord mitverantwortet und angeordnet hatte. Das Gericht schrieb dem früheren Psychiater auch die Verantwortung für die Beschießung von Sarajewo während der 44-monatigen Belagerung der Stadt zu.

Auf der Flucht bis 2008

Wie in erster Instanz wurde der Kriegsverbrecher vom Vorwurf des Völkermords in sieben anderen ostbosnischen Städten zwar freigesprochen. Doch wegen der „ungekannten Brutalität und Ausmaßes“ der von ihm zu verantwortenden Verbrechen ließen die Richter keinerlei mildernde Umstände gelten: Das Berufungsgericht folgte damit der Argumentation der Anklage, dass das Urteil der ersten Instanz für die Karadžić zur Last gelegten Verbrechen zu milde gewesen sei.

Der lange Arm der internationalen Justiz hatte Karadžić relativ spät erwischt. Erst im Juli 2008 war der jahrelang abgetauchte Kriegsverbrecher verhaftet worden.

Getarnt mit Rauschebart

Vermutlich mit Wissen der serbischen Geheimdienste hatte der mit einem Rauschebart getarnte Justizflüchtling als „Doktor Dragan Dabić“ in Belgrad zuvor ungestört als Wunderheiler praktiziert und trat selbst in lokalen Fernsehstationen auf. Während seine Angehörigen und nationalistische Boulevardblätter in Serbien vor der Urteilsverkündung mit seinem Freispruch gerechnet hatten, zeigten sich Vertreter bosnischer Opferverbände über seine Verurteilung zu lebenslanger Haft in ersten Reaktionen vor allem erleichtert.

Genugtuung bei Opfern

Für die von ihm in Bosnien begangenen Verbrechen hätte Karadžić „400 Jahre Haft“ verdient, sagt Azir Osmanović, der in Srebrenica seinen älteren Bruder verloren hatte.

Mit Tränen in den Augen verfolgten hunderte von Angehörigen muslimischer Kriegsopfer in Srebrenica, aber auch im Rathaus von Sarajewo die mit einer halbe Stunde Verzögerung ausgestrahlte Übertragung der Urteilsverkündung. Sie habe in Srebrenica ihren Mann und ihren Sohn verloren, so Fadila Efendić: „Ich habe auf diesen Tag lange gewartet. Aber nun ist die Gerechtigkeit endlich gekommen.“

Karadžić sieht „Unrecht“

Verbittert reagierte hingegen der Angeklagte auf die gegen ihn verhängte Höchststrafe. „Dies hat mit Recht nichts zu tun, das ist ihre Gerechtigkeit“, kommentierte Karadžić laut Aussage seines serbischen Anwalts Goran Petronijević unmittelbar nach der Urteilsverkündung den Richterspruch. Der „Held der Nation“ tue ihm leid, klagte der serbische Ex-General Veselin Šljevančin: „Anstatt zu versöhnen, unterstützt Den Haag in Bosnien weiter nur eine Seite.“

AUF EINEN BLICK Radovan Karadžić war während des Krieges in Bosnien und Herzegowina von 1992 bis 1995 der Präsident der bosnischen Serben. Die Truppen der bosnischen Serben unter dem Kommando des Generals Ratko Mladić und verbündete Milizen vertrieben planmäßig bosnische Muslime (Bosniaken) und bosnische Kroaten aus ihren Dörfern. Zudem wurde die Hauptstadt Sarajewo 44 Monate lang belagert und beschossen. 1995 rückten Einheiten unter der direkten Führung Mladićs in der muslimischen Enklave Srebrenica ein und töteten rund 8000 Männer.



Nach dem Bosnienkrieg tauchte Karadžić unter. 2008 wurde er in Serbien schließlich verhaftet und an das UN-Tribunal in Den Haag überstellt. Mladić wurde 2011 festgenommen. Er erhielt in Den Haag ebenfalls lebenslange Haft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)