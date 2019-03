Die thailändische Junta geht auf Stimmenfang

Bangkok. Wenige Tage vor Thailands erster Parlamentswahl seit dem Militärputsch vor fünf Jahren zeigt sich Machthaber Prayut Chan-O-Cha von seiner freundlichen Seite. Im dunklen Anzug spaziert er Mittwochfrüh durch den Lumphini-Park im Zentrum der Hauptstadt Bangkok. Er inspiziert Essensstände und trinkt Tee mit Senioren. Vor einer Gruppe seiner Anhänger stimmt er auch noch ein Lied an: Am Vortag seines 65. Geburtstags singt er „Happy Birthday to me“ in sein Mikrofon.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)